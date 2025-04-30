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Коттеджи в Минске, Беларусь

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33 объекта найдено
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Современный жилой дом по индивидуальному проекту возле Севостопольского парка по ул. Весенне…
$360,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 112 м²
Жилой дом в  Минске!- Участок находится в частном секторе Партизанского района.- Удобные под…
$130,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 448 м²
3-х этажный дом с роскошным ремонтом! ❤️ У нас есть для вас уникальное предложение - трехэта…
$260,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 463 м²
Дом в Минске – это всегда отличная инвестиция!   Недвижимость в столице всегда имеет множест…
$259,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 479 м²
Продается трехэтажный дом в Минске.  Общая площадь 480 м2, отопление, водопровод, канализаци…
$295,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 378 м²
Коттедж с полностью готовым современным дизайнерским ремонтом! Достойное предложение, для те…
$875,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Коттедж находится рядом с Севастопольским парком в районе улиц Волгоградская и Кнорина. 4 эт…
$638,349
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 607 м²
Планировка дома максимально продумана: На первом этаже этого дома располагаются просторная к…
$1,35 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 780 м²
Эксклюзивное предложение аналогов которому Вы не найдете! Продается VIP коттедж по ул. Гольш…
$490,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 720 м²
Продаётся элитарный коттедж премиум-класса в коттеджном посёлке "Веснинка г.Минска" на берег…
$2,00 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 319 м²
Шикарный коттедж в Минске, в престижном коттеджном посёлке в р-не ЦНА! Все коммуникации цент…
$295,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Номер договора с агентством 1373/1 от 2024-10-09
$1,13 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 469 м²
Продажа элитного 4-х уровневого коттеджа в экологически чистом районе г. Минска с удобным вы…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 231 м²
Ремонт и состояние соответствуют фото. Дом благоустроен. Развитая инфраструктура. Номер дого…
$295,399
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается коттедж по адресу г. Минск, м-н. Зацень, ул. Янтарная. Коттедж построен в 2003 год…
$279,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 247 м²
Продается коттедж на две отдельные квартиры в г. Минске. Ул. Бресткая, д.63  Полная реконстр…
$296,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 459 м²
Просторный коттедж (467 кв.м) в четырех уровнях возле зеленой зоны Цнянского водохранилища. …
$215,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 284 м²
Предлагаем вашему вниманию современный дуплекс 2019 г. постройки в престижном ЖК «Олимпик-Па…
$1,10 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 259 м²
Возможен обмен на 2-3 комн.  квартиру с доплатой, в районе Сухарево. Гарантия безопасности с…
$330,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 341 м²
Просторный дом практически в самом сердце Минска ❤️ Вам нравится городской ритм и в то же вр…
$299,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 320 м²
Эксклюзивный коттедж с постройками общей площадью 320м2 в шаговой доступности от комплекса М…
$665,000
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Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архи…
$610,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 700 м²
Коттедж в Минске для жизни и коммерческого использования. Готовность 100 процентов. При пост…
$349,999
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается  коттедж в 5 км от МКАД и 15 минутах от центра города! Логойское направление, д. Б…
$1,45 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 458 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж в Советском районе г.Минск в уникальном месте с видом на парк. Преимущест…
$655,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 384 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж в коттеджной застройке "Зацень" г…
$350,000
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Коттедж 5 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 373 м²
Этаж 1/2
Продается коттедж VIP с земельным участком в центре Минска. Дом расположен в поселке коттедж…
$275,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся 3-уровневый дом в городе Минске микрорайоне Сокол . В 20 км от МКАД по Могилевской…
$164,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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