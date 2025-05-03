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Коттеджи в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Специальное предложение для тех, кто ценит чистый воздух, тишину и жизнь в гармонии с природ…
$67,900
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Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Ваш коттедж мечты в Черниковщине!  ❤️ Современный коттедж со всеми удобствами в благоустроен…
$132,500
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
В живописном месте, недалеко от Юхновского заказника , продаётся  дача СТ «Урожай 2002.  Мос…
$20,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаем дом практически полностью готов к заселению. 1 этаж жилой, 2-й в стадии отделки. Про…
$95,000
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Коттедж в Станок-Водица, Беларусь
Коттедж
Станок-Водица, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается одноэтажный коттедж д. Станок-Водица, Смолевичский район, Московское направление, …
$195,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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