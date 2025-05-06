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Коттеджи в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
7
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27 объектов найдено
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продается коттедж -75% готовности в д. Ляховщина в 11 км от МКАД в Гродненском направлении. …
$135,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 308 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$595,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 372 м²
Срочная продажа современного коттеджа в д. Тарасово! Стильный 2-этажный коттедж, полностью г…
$265,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся новый современный коттедж в престижном коттеджном посёлке "Ратомка-Минское Море", …
$255,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 740 м²
Бывают лучше коттеджа, бывают хуже, а бывают уникальные. Предлагаемый коттедж в замковом сти…
$489,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 259 м²
Продается коттедж с евроремонтом в аг. Ратомка. Минский р-н, 5,5 км от МКАД.   Дом, который …
$250,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Если вы хотите жить недалеко от Минска в экологически чистом и красивом месте, дышать свежим…
$249,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается коттедж готовый к проживанию в СТ " Кунцевщина". Количество уровней: 3 уровня. Общ…
$115,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 382 м²
На участке 15 соток сохранены березы и сосны, валуны из Браславских озёр, сделана подсветка …
$480,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся новый премиальный современный загородный дом примыкающий к лесу 100% готовности на…
$170,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается шикарный коттедж с участком в а.г. Ратомка, ул. Вилейская (6  км от МКАД).    Высо…
$360,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
Великолепный дом, построен в 2019г.п., введен в эксплуатацию в 2019 году. Дом из  газосилика…
$370,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 400 м²
Продаётся коттедж под отделку с участком 19 соток в престижном коттеджном посёлке "Ждановичи…
$180,000
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Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 592 м²
Покорите вершины роскоши с вашим новым домом! ❤️ Добро пожаловать в Ваше новое роскошное пом…
$299,000
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Языки общения
English, Русский
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 330 м²
Участок с небольшим уклоном, огорожен сеткой. Подъездные пути асфальтированы. Расстояние от …
$200,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся новый премиальный современный загородный дом примыкающий к лесу 100% готовности на…
$170,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 530 м²
Продается многофункциональный просторный коттедж с террасами! 3 км. от МКАД! Гродненское нап…
$650,000
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Коттедж 4 комнаты в Ждановичи, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 3
Продается просторный коттедж в аг. Ждановичи, полностью готовый для проживания, построенный …
Цена по запросу
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$465,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 878 м²
Дом в высокой степени готовности, стены оштукатурены, на полу стяжка, тёплые полы по всему д…
$580,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 263 м²
- качественно отстроенный дом (строился для себя), грамотный проект и грамотное зонирование …
$160,000
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Параметры недвижимости в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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