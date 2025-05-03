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Коттеджи в Гродненской области, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 184 м²
Продается добротный просторный дом рядом с лесом и рекой Неман.  Дом строили для себя, для к…
$145,000
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Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается действующий бизнес – Агроусадьба "Мирная" в живописном уголке Беларуси! Агроусадьб…
$183,000
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Коттедж в Коробчицы, Беларусь
Коттедж
Коробчицы, Беларусь
Площадь 328 м²
Дом для тех, кто принимает зрелые решения: комфорт, качество, экономика — всё в одном месте …
$250,000
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Коттедж в Любча, Беларусь
Коттедж
Любча, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается жилой дом гп.Любча, ул.Набережная,д. 28. Общая площадь 112 кв.м., жилая 78 м.кв. Б…
$120,000
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Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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