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Коттеджи в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается добротный современный дом в получасе езды от Минска!         Общая площадь – 128,3…
$59,400
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с большим участком в деревне Светлый путь (Молодечненское направление, 25 км от МКАД). Д…
$111,900
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь по СНБ 241,5 м…
$160,900
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Дом строился качественно, не для последующей продажи, а для комфортной жизни семьи, - это мо…
$270,000
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается коттедж для комфортной жизни в живописном месте в 26 км от МКАД. Минский р-н,  Пет…
$165,000
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Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 391 м²
Загородный дом с роскошным дизайнерским ремонтом ❤️Представляем вашему вниманию уникальное п…
$549,000
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