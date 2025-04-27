Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Колодищанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
55 объектов найдено
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в закрытом коттеджном поселке Ясная Поляна! 15 км от Минска, Московское направ…
$1,18 млн
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
Продаётся новый коттедж 2021 г.п. в стиле ШАЛЕ в аг Колодищи в одном из самых престижных мес…
$350,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом возле леса в деревне Липовая Колода Дом расположен в уединенном и тихом месте,…
$160,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$339,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Номер договора с агентством 30/2-25 от 2025-02-25
$150,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 315 м²
Продаются коттедж в стиле шале 314,8 кв. м с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок п…
$249,990
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 279 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в престижном …
$450,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продаётся новый стильный энергоэффективный современный коттедж в приватной части "Глебковско…
$200,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
Продаётся коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном посёлке "Ко…
$300,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 371 м²
Продажа  коттеджа  в живописном уголке а.г. Колодищи, ул. Михайлов кут. Коттедж в 4 уровнях,…
$197,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся стильный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном коттеджном по…
$379,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 185 м²
В агрогородке Колодищи на ул. Самоцветная продаётся 2 недостроенных дома (один накрыт крышей…
$185,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается просторный современный дом в живописном садовом товариществе Солнечный Бор (рядом …
$175,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом с участком 15 соток в Колодищах с домом. Московское направление 8 км от МКАД. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 230 м²
Стильный загородный дом! Деревня Юхновка (современный коттеджный посёлок) находится  на расс…
$200,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в пос.Колодищи, по ул.Шпитальника, 6. В стоимость объекта входит подготовк…
$340,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 370 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж вблизи "Глебковского биосферного …
$310,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 188 м²
Доброго времени суток, хочу представить вам  добротное имение, в агрогородке Колодищи  по ул…
$748,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 224 м²
Продается современный надежный продуманный качественный дом в ближайшем пригороде Минска. Ст…
$225,500
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 306 м²
Срочная  продажа, акционная  цена.Отличный коттедж  для загородной жизни  в живописном месте…
$279,000
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж с современным ремонтом в аг. К…
$220,000
Оставить заявку
Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж с гостевым домом и СПА-зоной п…
$1,50 млн
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается светлый, современный, качественный, готовый к проживанию коттедж в Колодищах  Все …
$330,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 337 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с с…
$399,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Современный коттедж с баней, VIP локация! ❤️Современный коттедж 2018 года с банным комплексо…
$530,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти