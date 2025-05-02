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Коттеджи в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Ельница, Беларусь
Коттедж
Ельница, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается просторный одноэтажный коттедж, с продуманной планировкой. Расположен в Минском ра…
$149,000
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Коттедж в Гатово, Беларусь
Коттедж
Гатово, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается современный 2-х этажный коттедж с гостевым домом - баней, гаражом и хоз. блоком по…
$209,000
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Коттедж в Большой Тростенец, Беларусь
Коттедж
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 243 м²
ЭКСКЛЮЗИВ! Ваш семейный рай в 10 минутах от Минска! Продажа роскошного двухэтажного особня…
$205,000
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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