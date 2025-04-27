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Коттеджи в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
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8 объектов найдено
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 303 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$180,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 202 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$179,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Коттедж в Кричев, Беларусь
Коттедж
Кричев, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся уникальный, 3-х уровневый коттедж в г. Кричеве. 40 Км до России !!!   Дом располож…
$179,900
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Коттедж 6 спален в Могилёв, Беларусь
Коттедж 6 спален
Могилёв, Беларусь
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Малой Боровке. Общая площадь 171 м.кв. блочно- кирпичный, утеплён, оштук…
$153,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 351 м²
* Дом полностью утеплён. * Общая площадь - 351,2 кв.м.* Общая площадь жилых помещений дома -…
$250,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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