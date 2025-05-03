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Коттеджи в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$297,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 170 м²
Продаётся уютный дом вблизи Дубровского водохранилища в деревне Прилепы! Мечтаете о собствен…
$248,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 282 м²
Если Вы любите индивидуальность - то это для Вас ! Продается уютный коттедж в д.Задомля. От …
$450,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Выгодная покупка: коттедж у Дубровского вдхр. ❤️ Продается просторный коттедж в живописном м…
$94,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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