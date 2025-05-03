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Коттеджи с гаражом в Беларуси

Минск
33
Могилёв
5
Могилёвская область
7
Витебская область
31
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175 объектов найдено
Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 632 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи. …
$690,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Современный жилой дом по индивидуальному проекту возле Севостопольского парка по ул. Весенне…
$360,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Коттедж в Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается современный коттедж полностью готовый к проживанию в 20 минутах от МКАД,  Агрогоро…
$195,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается просторный и светлый дом с восхитительным видом на бескрайние поля и лес в 18 км о…
$75,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается современный, благоустроенный и комфортабельный коттедж в д. Галица, в живописном м…
$389,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 607 м²
Планировка дома максимально продумана: На первом этаже этого дома располагаются просторная к…
$1,35 млн
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 188 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, примыкает к ле…
$499,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 341 м²
Просторный дом практически в самом сердце Минска ❤️ Вам нравится городской ритм и в то же вр…
$299,000
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Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Продается двухэтажный коттедж в СТ "УЮТ-2" 60 км от МКАД Пуховичское направление.      Всего…
$74,950
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 380 м²
Продается 4-хуровневый коттедж с мебелью, 1999 года постройки, полностью готов к проживанию.…
$360,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается просторный современный дом в живописном садовом товариществе Солнечный Бор (рядом …
$175,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
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