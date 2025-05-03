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Коттеджи с садом в Беларуси

Минск
33
Могилёв
5
Могилёвская область
7
Витебская область
31
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125 объектов найдено
Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Удачное расположение дома в современной коттеджной застройке. Тихая уютная улица, рядом авто…
$324,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 275 м²
Продаётся прекрасный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттеджно…
$399,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 380 м²
Продается 4-хуровневый коттедж с мебелью, 1999 года постройки, полностью готов к проживанию.…
$360,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
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Коттедж в Мачулищи, Беларусь
Коттедж
Мачулищи, Беларусь
Площадь 165 м²
Найти такое место – редкая удача! О преимуществах:  1. До Минска рукой подать – всего лишь в…
$300,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
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Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Рагозы, Беларусь
Коттедж
Рагозы, Беларусь
Площадь 347 м²
Стильный современный коттедж в престижном районе! ❤️ Продается современный коттедж премиум-к…
$270,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
Площадь 175 м²
Продаётся 2-х этажный коттедж с шикарной территорией по адресу: аг. Сорочи, ул. Энергетиков,…
$89,000
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Коттедж в Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
Площадь 197 м²
Новый дом в  д. Старое Село в 12 км от МКАД, Хатежинский с/с Площадь застройки 315 м2 состои…
$214,900
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Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 112 м²
Жемчужина Беларуси, аг. Нарочь, привлекает миллионы туристов, уникальный природный заповедни…
$106,000
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