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Коттеджи в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в дер. Алеховка, 44 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок 25 соток в…
$79,000
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Коттедж 4 комнаты в Володьки, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Володьки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое направление, 32 км от МКАД. Коттеджная застройка в ок…
$89,500
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Коттедж в Володьки, Беларусь
Коттедж
Володьки, Беларусь
Площадь 153 м²
Новый дом у леса с мансардным этажом и современной баней д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое…
$89,500
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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