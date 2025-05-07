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Коттеджи в Орше, Беларусь

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18 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
Номер договора с агентством 356 от 2021-11-12
$138,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$460,415
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уютный, современный коттедж вместе с гаражом и баней 2004 года постройки в пер. Пе…
$85,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 160 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу оршанского озера Карьер. по адресу: д. Дачная  (р-н Ще…
$42,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу ДНЕПРА по адресу: пер.1 Цветной (р-н Заднепровье) ,рас…
$82,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
Продам коттедж в Царском селе ул. Лариновская, 1999 года постройка, 3 уровня,общая площадь 2…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 160 м²
Продажа двухэтажного дома (НЗКС) по адресу: ул.Богдановича. Дом большой, площадью 160 кв.м.,…
$46,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
Продается современный, двухэтажный дом по ул. Инструментальщиков . Общая площадь дома 276.1м…
$99,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 165 м²
Продаётся дом в `Царском селе` по адресу: ул.Язепа Дроздовича 2001г.п. Площадь дома 165/106/…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 350 м²
Предложение для ценителей комфортного проживания в городе Орша. Благоустроенный коттедж с от…
Цена по запросу
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 176 м²
Продаётся дом НЗКС (незавершённое капитальное строение) 50% по адресу: ул. Бояровская (р-н С…
$53,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 178 м²
Продаётся дом НЗКС (незавершённое капитальное строение) 59% по адресу: ул. Полоцкая (р-н Сел…
$40,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 178 м²
Продаётся дом НЗКС (незавершённое капитальное строение) 59% по адресу: ул. Полоцкая (р-н Сел…
$40,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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