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Коттеджи с террасой в Беларуси

Минск
33
Могилёв
5
Могилёвская область
7
Витебская область
31
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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архи…
$610,000
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Коттедж 5 комнат в Межанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Межанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается уникальная база отдыха, расположенная в живописнейшем уголке Беларуси, в садоводче…
$160,000
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Коттедж 8 комнат в Тарасово, Беларусь
Коттедж 8 комнат
Тарасово, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Коммуникации: электричество (220/380В, генератор 5,5 кВт), центральный водопровод и скважина…
$489,000
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