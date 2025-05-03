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Коттеджи в Жодинском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 377 м²
Продается дом в деревне Грядки, 4 минуты езды от города Жодино. Расстояние от Минска 45км. …
$73,900
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Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Прекрасный двухэтажный коттедж в д. Поддубье ❤️  Добро пожаловать в уникальное предложение д…
$119,900
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Коттедж в Будагово, Беларусь
Коттедж
Будагово, Беларусь
Площадь 232 м²
Уютный коттедж около Жодино! ❤️ Давно мечтали уехать от городской суеты, но при этом не поте…
$199,000
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Параметры недвижимости в Жодинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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