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Коттеджи в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

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21 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
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Коттедж 7 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи! …
$780,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 512 м²
-Энергоэффективный дом 2023 года постройки; возведенный по индивидуальному архитектурному ди…
$475,000
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Коттедж в Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Продаётся новый элитарный  уникальный загородный особняк премиум-класса в престижном коттедж…
$1,50 млн
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
Современный Барнхаус !   Продается современный дом в современной коттеджной застройке – д. Г…
$270,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 401 м²
Продаётся дом в Раубичах для тех, кто  ценит простор - 400 м2 на 20 сотках. Этажи и планиров…
$550,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 611 м²
Продаётся элитарный "Французский Замок" на берегу Дубровского водохранилища премиум-класса 1…
$2,00 млн
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Номер договора с агентством 360/1 от 2024-11-14
$119,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 632 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи. …
$690,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 399 м²
Продается жилой дом в тихом элитном коттеджном поселке Марьяливо. Дом расположен на 30,0 сот…
$390,000
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Коттедж в Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
Площадь 370 м²
Хотите свой дом, но нет времени, опыта его строить и благоустраивать. Значит этот вариант то…
$390,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Возможен обмен на квартиру с вашей доплатой! Ключи в день сделки! Чистая продажа! Предлагаем…
$219,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Продаётся коттедж в поселке Раубичи ! Отличные подъездные пути (асфальт), рядом озеро, горно…
$370,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$320,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном …
$300,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается современный, благоустроенный и комфортабельный коттедж в д. Галица, в живописном м…
$389,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продаётся премиальный современный коттедж с сауной примыкающий к лесу премиум-класса 100% го…
$127,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Острошицко-городокский  с/с ,д.Буденного , ул.Минская  дом 2 , 18 км. От Минска .       Прод…
$124,900
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 303 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью примыкающий к лесу в…
$377,000
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Параметры недвижимости в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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