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Коттеджи в Бресте, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 302 м²
Лот 8379. Коттедж для комфортного проживания большой семьи.Звоните для более подробной инфор…
$149,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 141 м²
Эксклюзивное предложение!!! Продается отличный жилой дом в микрорайоне Дубровка города Брест…
$159,900
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 292 м²
Лот 8484. Продажа коттеджа по ул. Вересковая! ТОРГ Запишитесь на просмотр по номеру в объявл…
$214,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 225 м²
Лот 7783. Продажа коттеджа на Речице в черте Бреста! Запишитесь на просмотр по этому номеру …
$164,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается коттедж 2023 г.п. в живописном месте города Бреста. Дом строился для себя и продае…
$112,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 159 м²
Код объекта 07425 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$190,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 121 м²
Лот 8390. Продажа коттеджа под отделку на Берёзовке! Просто наберите по этому номеруПокупате…
$107,000
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Коттедж в Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
Площадь 178 м²
Код объекта 07025: мы работаем от собственника! Покупая этот объект Вы не платите агентству …
$120,000
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Параметры недвижимости в Бресте, Беларусь

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