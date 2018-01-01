Турецкая Республика Северного Кипра

от €165,000

Новый проект с современной архитектурой рядом с центром Гирне. Находится проект рядом с пляжем с видом на горы и море (Все как я люблю ✌🏻) Это семейный комплекс без 1-2 комнатных квартир, где есть варианты с садом 100м2 так и пентхаусы с террасой на крыше 128м2 😊 🌇Квартира: 3+1 - 1 этаж (117 м2 + балкон открытый 9 м2 + балкон закрытый 10 м2 + сад 100 м2) 💶от 170 000£ (12,1 млн ₽) 🌇Квартира: 3+1 - 2 этаж (117 м2 + балкон закрытый 13,4 м2 + сад 115 м2 + цокольный этаж 4,3 м2) 💶от 200 000£ (14,2 млн ₽) 🌇Квартира: 3+1 апартаменты (118 м2 + балкон открытый 18 м2 + терраса 128 м2) 💶от 165 000£ (11,7 млн ₽) СДАЧА - 2024 год ОПЛАТА: ▪️Первоначальный взнос - 30% ▪️30% – на получении ключей ▪️40% - на 2 года под 8% годовых Расположение: ▪️Кирения, Читалкёй ▪️Пешая доступность до пляжа 🔹Инфраструктура: Подземный паркинг, Надземный паркинг, бассейн, а так же поблизости вся городская инфраструктура.