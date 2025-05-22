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Вилла Ozankoy Villa

Казафани, Северный Кипр
от
$784,679
;
10
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ID: 26690
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Казафани

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Местонахождение на карте

Казафани, Северный Кипр

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Вилла Ozankoy Villa
Казафани, Северный Кипр
от
$784,679
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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