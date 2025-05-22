Вилла Ozankoy Villa

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ID: CP-685
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 320 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
…
ID: CP-649
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан -40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 310 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЗОНА БАРБЕКЮ
БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ П…
ID: CP-675
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 270 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоянка
…