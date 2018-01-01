ID: CP-711
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Garden Duplex - 143 м2
2+1 Пентхаус - 137 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
САД
САУНА
СПА
ПАРНАЯ
JACUZZI
ФИТНЕС
ЙОГА
РЕСТОРАН
БАР
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О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.