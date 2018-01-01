Ardem Paradise 2

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

от €184,097

95–130 м² 3

Сдача в: 2026

ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м² - 160,000 GBP 3+1 - 120 м² - 175,000 GBP Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.