5 самых разрушительных лесных пожаров в истории человечества. И что делать, если вы оказались рядом

Пожары в Греции, которые длятся уже больше недели, снова напомнили миру о своей разрушительной силе. Особенно страдает остров Родос, с территории которого уже пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек. Мы решили узнать, какие из уже случавшихся пожаров в истории стали самыми губительными? В каких странах и регионах в целом чаще всего происходят лесные пожары и почему? И как себя вести, если рядом горит лес?

Лесные пожары, которые вошли в историю как самые разрушительные

Великий чикагский пожар 1871 года

Один из самых известных лесных пожаров в истории, Великий пожар 1871 года, обрушился на американский город Чикаго, штат Иллинойс. С 8 по 10 октября пожар унес около 300 жизней и оставил без крова более 100 тысяч человек. Он уничтожил более 2000 акров земли и разрушил около 17,000 зданий. Тогда огонь быстро распространился из-за сухой погоды, сильного ветра и обилия вокруг деревянных построек.

Источник фото: Википедия

Пожар Пештиго (Висконсин, США, 1871 г.)

Пожар Пештиго, произошедший одновременно с Великим пожаром в Чикаго, часто остается в тени, но он не менее катастрофичен. Пронесшись по городу Пештиго и его окрестностям 8 октября 1871 года, он унес от 1500 до 2500 жизней и уничтожил порядка 500 тыс. га леса.

Великий пожар Хинкли (Миннесота, США, 1894 г.)

Великий пожар Хинкли охватил 810 квадратных километров площади, включая сам город Хинкли, в сентябре 1894 года. По оценкам, пожар унес жизни 418 человек и уничтожил огромное количество поселений и сосновых лесов.

Лесные пожары Черной субботы в Австралии (2009 г.)

В феврале 2009 года в Австралии произошла одна из самых смертоносных серия пожаров в современной истории. Лесные пожары в Черную субботу обрушились на штат Виктория, в результате чего погибло 173 человека, было уничтожено около 450 тыс. га леса и разрушено более 2000 домов.

Источник фото: National Geographic Society

Пожар в Шварцвальде (Колорадо, США, 2013 г.)

В июне 2013 года пожар в Шварцвальде опустошил округ Эль-Пасо, штат Колорадо, вызвав значительные разрушения и потери. Огонь охватил более 14,000 акров земли и уничтожил более 500 домов.

Источник фото: KDVR

Где чаще всего возникают лесные пожары?

Лесные пожары наиболее вероятны в местах со специфическими природно-климатическими условиями. Перечислим их:

Западная часть Соединенных Штатов

Западные штаты Соединенных Штатов, такие как Калифорния, Орегон, Вашингтон и некоторые части Невады и Аризоны, известны своими ландшафтами, подверженными лесным пожарам. В этих районах возникновению лесных пожаров способствуют сочетание таких факторов, как жаркий и сухой климат, обширные леса и периодические засухи.

Австралия

Австралия является одним из наиболее подверженных пожарам континентов в мире, где ежегодно возникают лесные пожары, особенно в летние месяцы. Уникальная флора страны, в том числе эвкалипты, содержит легковоспламеняющиеся масла, что повышает риск интенсивных и быстро распространяющихся пожаров.

Средиземноморский регион

Средиземноморский бассейн, включающий такие страны, как Испания, Португалия, Италия, Греция и некоторые районы Северной Африки, часто сталкиваются с лесными пожарами. Жаркое и сухое лето в сочетании с сильными ветрами создают «идеальные» условия для быстрого распространения лесных пожаров.

Южная Европа

Помимо Средиземноморья, другие части Южной Европы, включая Францию, Хорватию и Турцию, также подвержены лесным пожарам из-за схожих климатических условий и структуры растительности.

Африка к югу от Сахары

Многие страны Африки к югу от Сахары, включая Южную Африку, Замбию, Зимбабве и Мозамбик, часто сталкиваются с лесными пожарами, особенно в саваннах и лугах. Эти пожары часто вызываются как природными факторами, такими как молния, так и деятельностью человека, например подсечно-огневым земледелием.

Юго-Восточная Азия

В странах Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Малайзия и Таиланд, случаются лесные пожары, особенно в сухой сезон.

Сибирь и Северная Канада

Леса Сибири и Северной Канады также подвержены лесным пожарам, особенно в жаркие и засушливые периоды.

Что делать, если вы находитесь рядом с лесным пожаром

Если вы оказались рядом с лесным пожаром, важно принять немедленные меры для обеспечения своей безопасности:

Эвакуация. Если власти издали приказ об эвакуации, следуйте ему без промедления. Перемещайтесь в безопасное место в соответствии с указаниями, предпочтительно в специально отведенные центры или убежища вдали от пути огня.

Защитная одежда. Если есть такая возможность, наденьте защитную одежду (подойдут рубашки с длинными рукавами, длинные брюки, прочные ботинки), чтобы защитить себя от дыма и угольков.

Пейте воду. Желательно иметь с собой достаточный запас воды, чтобы не допустить обезвоживания из-за сильной жары и воздействия дыма.

Сохраняйте спокойствие. Паника может затуманить рассудок. Следуйте инструкциям спасателей и доверяйте их опыту.

Если вы находитесь непосредственно в зоне лесного пожара: