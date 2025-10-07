Почему и где чаще всего случаются наводнения?

Текущий год ознаменовался масштабными наводнениями на всех континентах. Климатические сдвиги и экстремальные погодные явления привели к гибели сотен людей, эвакуации сотен тысяч, разрушению инфраструктуры и росту гуманитарных проблем. Эксперты отмечают рост не только числа жертв, но и экономических потерь, связанных с паводками, а также опасное расширение зон риска — в 2025 году наводнения затронули даже атипичные для подобных бедствий регионы Европы и Австралии.

Ситуация с наводнениями в мире в 2025 году

Восточная Африка и Судан

Весной затяжные дожди вызвали катастрофические паводки в Кении, Танзании, Бурунди и Судане. В Восточной Африке погибло сотни людей, более 700 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, разрушены десятки тысяч ферм и инфраструктуры. В Судане более 190,000 человек прямо пострадали от наводнений, большая часть страны находится под угрозой гуманитарного кризиса с дефицитом продовольствия и ростом эпидемий.

Южная Азия — Индия, Пакистан, Непал

Девять крупных паводков обрушились на регион во время муссонов:

В Непале, на границе с Китаем, внезапный сход гляциального озера уничтожил мост через реку Бхоте-Коши, погибло не менее 7 человек, пропало без вести, по разным данным, 19–28 человек.

В Пакистане, по состоянию на сентябрь 2025 года, наводнения и оползни привели к 998 погибших, более 1 миллиона пострадавших.

Индия также зафиксировала более 200 жертв в результате сезонных ливней и сходов селей, сотни тысяч людей эвакуированы.

Австралия — Квинсленд

На северо-востоке Австралии в январе—апреле шли дожди силой, превышавшей исторические максимумы. В западном Квинсленде паводки затронули территории, превышающие по масштабу и ущербу события 1974 года: более 13 миллионов гектаров затоплено, тысячи жителей эвакуированы, зафиксированы потери скота и миллиардные убытки.

Южная и Центральная Америка — Бразилия

В штате Риу-Гранди-ду-Сул в июне—июле зафиксированы рекордные ливни: погибло 4 человека, более 7 тысяч эвакуированы, разрушены сотни домов и инфраструктура. Это уже третья волна разрушительных паводков за последние 2 года: события весны 2024 года ранее унесли жизни более 180 человек и оставили без жилья 580,000 человек.

США — штат Техас и центральные Аппалачи

В июле внезапные ливни за считаные часы привели к вспышке паводков; погибло от 107 до 135 человек (данные разнятся по источникам), экономический ущерб оценивается в $18–22 млрд, затоплены крупные территории и уничтожены ключевые объекты инфраструктуры.

Европа и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В августе—сентябре Европа испытала одну из самых сильных волн дождей и паводков за десятилетие. Северо-восточная часть Адриатики, Альпы и Балканы подверглись многодневным ливням вследствие серии циклонов. Свыше двух миллионов человек пострадали, зафиксированы разрушения инфраструктуры в странах от Испании и Франции до Польши, Чехии, Румынии и России. В сентябре Центральная Европа пережила мощные паводки, затронувшие более 250,000 человек и вызвавшие жертвы и чрезвычайное положение в Германии, Польше, Чехии, Румынии.

Южный Судан

На конец сентября только в одной стране — Южном Судане — было зарегистрировано 590,000 пострадавших и более 170,000 вынужденных переселенцев из-за масштабных подтоплений. Под угрозой остались десятки тысяч гектаров посевов и вся гуманитарная инфраструктура.

Крупнейшие наводнения за последние годы

Китай (Гуандун, 2024)

Рекордные наводнения в провинции Гуандун на юге Китая с апреля 2024 года унесли жизни как минимум четырех человек, более 110,000 жителей были эвакуированы. Основная река — Бэй, приток реки Жемчужной, превысила исторические максимумы, а кумулятивные осадки для апреля установили новые рекорды сразу в нескольких районах.

Наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, нарушили транспорт, привели к эвакуации и материальным потерям для местных жителей и бизнеса. Позднее, в июне 2024 года, число жертв в регионе достигло 47 человек.

Фото: Xinhua, Getty Images

ОАЭ и Оман (апрель 2024)

В апреле 2024 года ОАЭ столкнулись с самыми сильными дождями за 75 лет. Наводнения привели к серьезным последствиям: были затоплены дороги, критически нарушена работа аэропортов и городских служб. Погибли 5 человек, более 6 тысяч волонтеров участвовали в ликвидации последствий. В соседнем Омане официально подтверждена гибель 18–20 человек, по меньшей мере 19 — после серии внезапных паводков и наводнений в разных регионах страны.

Россия и Казахстан (апрель 2024)

В апреле 2024 года масштабные наводнения охватили Урал и Сибирь. Прорыв дамбы в Орске (Россия) 5 апреля стал крупнейшим паводком за всю историю наблюдений и привел к чрезвычайному положению в десятках регионов. В Казахстане это стало самым сильным паводком за 80 лет: эвакуировано более 96,000 человек, затоплено сотни населенных пунктов.

Фото: Роскосмос

Фото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance

Ливия (сентябрь 2023)

Катастрофу в Ливии вызвал шторм «Даниэль» 9–10 сентября 2023 года. Две дамбы были разрушены, паводковыми водами был практически смыт город Дерна и другие населённые пункты. Погибло не менее 5923 человек (официально), около 8500 числятся пропавшими без вести. ООН оценивает число пострадавших более 1,8 миллиона человек, затоплена значительная часть жилых массивов и больниц.

Какие страны в мире наиболее подвержены наводнениям?

Трудно однозначно определить рейтинг наиболее подверженных наводнениям стран, поскольку наводнения могут возникать в разных формах (речные, прибрежные, ливневые паводки) и с разной частотой. Однако известно, что некоторые страны особенно подвержены наводнениям из-за их географических и климатических особенностей.

Некоторые из этих стран включают:

Бангладеш часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды.

часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды. Индия. Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности.

Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности. Вьетнам. Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря.

Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря. Индонезия. Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте.

Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте. Китай. Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях.

Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях. Пакистан. Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега.

Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега. Филиппины. Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон.

Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон. Непал. Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей.

Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей. США. В Штатах наблюдаются значительные речные наводнения, особенно в районах вдоль рек Миссисипи и Миссури, вызванные обильными дождями, таянием снега и разрушением дамб.

Отметим, что Ливию обычно не считают страной с высоким риском наводнений, прежде всего потому, что здесь сухой пустынный климат с низким среднегодовым количеством осадков. Большую часть Ливии занимает пустыня Сахара, которая является одним из самых засушливых и жарких регионов мира. В результате в стране наблюдаются засушливые и полузасушливые условия с нечастыми и минимальными осадками в большинстве районов. Однако важно отметить, что в Ливии, как и во многих засушливых регионах, время от времени случаются внезапные наводнения.

Самое катастрофическое наводнение в мировой истории

Одним из самых катастрофических наводнений в мировой истории является наводнение 1931 года в Китае. Пострадала обширная территория Китая, причем наиболее сильно пострадали бассейн реки Янцзы и бассейн реки Хуай.

Причины:

Сильные дожди: наводнение было вызвано целым рядом факторов, включая продолжительные и сильные муссонные дожди.

Таяние снега: таяние снега в горах, особенно на Тибетском плато, увеличило объем воды, поступающей в реки.

Многоводность рек: река Янцзы, самая длинная река Китая, и ее притоки, в том числе Желтая река, вышли из берегов.

Последствия:

Оценки числа погибших в результате наводнения 1931 г. в Китае сильно разнятся, но считается, что погибло от 1 до 4 млн. человек. Такой разброс оценок объясняется трудностями в точном документировании жертв во время и после наводнения.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, целые деревни и города были затоплены. Наводнение привело к огромным страданиям, включая голод и болезни среди выживших.

Наводнения затопили обширные сельскохозяйственные территории, что привело к неурожаю и нехватке продовольствия.

Жилища, инфраструктура и транспортные сети были серьезно повреждены или разрушены.

Почему случаются наводнения?

Наводнения могут возникать по разным причинам, вот некоторые из основных:

Сильные дожди. Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф.

Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф. Таяние снега. В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение.

В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение. Штормовые нагоны. Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий.

Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий. Внезапные наводнения. Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности.

Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности. Ледяные заторы. В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается.

В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается. Деятельность человека. Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды.

Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды. Разрушение дамбы или плотины. Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки.

Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки. Изменение климата. Изменение климата может усугублять наводнения, изменяя погодные условия и увеличивая частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как ливневые дожди и ураганы.

Что делать, если оказался в зоне наводнения?

Если вы оказались в зоне наводнения, вот самое главное, что нужно знать:

Если местные власти издали приказ об эвакуации, немедленно следуйте ему.

Если вы не можете эвакуироваться и оказались в ловушке в здании, поднимитесь на самый высокий уровень или на верхний этаж. Возьмите с собой необходимые вещи и документы.

Не ходите, не плавайте и не ездите на автомобиле по паводковым водам. Помните, что всего шесть дюймов движущейся воды могут сбить вас с ног, а один фут движущейся воды может унести ваш автомобиль.

Держитесь подальше от паводковых вод, поскольку они могут быть загрязнены сточными водами, химикатами или мусором.

Следите за обновлениями погоды от местных властей, метеорологических служб или новостных агентств. Обратите внимание на оповещения и предупреждения о наводнениях.

Оставайтесь в автомобиле, если он оказался в ловушке быстро движущейся воды. Выбирайтесь на крышу, если вода поднимается внутри автомобиля.

Не возвращайтесь в зону, пострадавшую от наводнения, до тех пор, пока местные власти не объявят, что это безопасно. Наводнение может сохраняться даже после прекращения дождя.

Автор фото на обложке: Jamal Alkomaty/AP