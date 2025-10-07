Почему и где чаще всего случаются наводнения?
Текущий год ознаменовался масштабными наводнениями на всех континентах. Климатические сдвиги и экстремальные погодные явления привели к гибели сотен людей, эвакуации сотен тысяч, разрушению инфраструктуры и росту гуманитарных проблем. Эксперты отмечают рост не только числа жертв, но и экономических потерь, связанных с паводками, а также опасное расширение зон риска — в 2025 году наводнения затронули даже атипичные для подобных бедствий регионы Европы и Австралии.
Ситуация с наводнениями в мире в 2025 году
Восточная Африка и Судан
Весной затяжные дожди вызвали катастрофические паводки в Кении, Танзании, Бурунди и Судане. В Восточной Африке погибло сотни людей, более 700 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, разрушены десятки тысяч ферм и инфраструктуры. В Судане более 190,000 человек прямо пострадали от наводнений, большая часть страны находится под угрозой гуманитарного кризиса с дефицитом продовольствия и ростом эпидемий.
Южная Азия — Индия, Пакистан, Непал
Девять крупных паводков обрушились на регион во время муссонов:
- В Непале, на границе с Китаем, внезапный сход гляциального озера уничтожил мост через реку Бхоте-Коши, погибло не менее 7 человек, пропало без вести, по разным данным, 19–28 человек.
- В Пакистане, по состоянию на сентябрь 2025 года, наводнения и оползни привели к 998 погибших, более 1 миллиона пострадавших.
- Индия также зафиксировала более 200 жертв в результате сезонных ливней и сходов селей, сотни тысяч людей эвакуированы.
Австралия — Квинсленд
На северо-востоке Австралии в январе—апреле шли дожди силой, превышавшей исторические максимумы. В западном Квинсленде паводки затронули территории, превышающие по масштабу и ущербу события 1974 года: более 13 миллионов гектаров затоплено, тысячи жителей эвакуированы, зафиксированы потери скота и миллиардные убытки.
Южная и Центральная Америка — Бразилия
В штате Риу-Гранди-ду-Сул в июне—июле зафиксированы рекордные ливни: погибло 4 человека, более 7 тысяч эвакуированы, разрушены сотни домов и инфраструктура. Это уже третья волна разрушительных паводков за последние 2 года: события весны 2024 года ранее унесли жизни более 180 человек и оставили без жилья 580,000 человек.
США — штат Техас и центральные Аппалачи
В июле внезапные ливни за считаные часы привели к вспышке паводков; погибло от 107 до 135 человек (данные разнятся по источникам), экономический ущерб оценивается в $18–22 млрд, затоплены крупные территории и уничтожены ключевые объекты инфраструктуры.
Европа и ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
В августе—сентябре Европа испытала одну из самых сильных волн дождей и паводков за десятилетие. Северо-восточная часть Адриатики, Альпы и Балканы подверглись многодневным ливням вследствие серии циклонов. Свыше двух миллионов человек пострадали, зафиксированы разрушения инфраструктуры в странах от Испании и Франции до Польши, Чехии, Румынии и России. В сентябре Центральная Европа пережила мощные паводки, затронувшие более 250,000 человек и вызвавшие жертвы и чрезвычайное положение в Германии, Польше, Чехии, Румынии.
Южный Судан
На конец сентября только в одной стране — Южном Судане — было зарегистрировано 590,000 пострадавших и более 170,000 вынужденных переселенцев из-за масштабных подтоплений. Под угрозой остались десятки тысяч гектаров посевов и вся гуманитарная инфраструктура.
Крупнейшие наводнения за последние годы
Китай (Гуандун, 2024)
Рекордные наводнения в провинции Гуандун на юге Китая с апреля 2024 года унесли жизни как минимум четырех человек, более 110,000 жителей были эвакуированы. Основная река — Бэй, приток реки Жемчужной, превысила исторические максимумы, а кумулятивные осадки для апреля установили новые рекорды сразу в нескольких районах.
Наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, нарушили транспорт, привели к эвакуации и материальным потерям для местных жителей и бизнеса. Позднее, в июне 2024 года, число жертв в регионе достигло 47 человек.
Фото: Xinhua, Getty Images
В апреле 2024 года ОАЭ столкнулись с самыми сильными дождями за 75 лет. Наводнения привели к серьезным последствиям: были затоплены дороги, критически нарушена работа аэропортов и городских служб. Погибли 5 человек, более 6 тысяч волонтеров участвовали в ликвидации последствий. В соседнем Омане официально подтверждена гибель 18–20 человек, по меньшей мере 19 — после серии внезапных паводков и наводнений в разных регионах страны.
В апреле 2024 года масштабные наводнения охватили Урал и Сибирь. Прорыв дамбы в Орске (Россия) 5 апреля стал крупнейшим паводком за всю историю наблюдений и привел к чрезвычайному положению в десятках регионов. В Казахстане это стало самым сильным паводком за 80 лет: эвакуировано более 96,000 человек, затоплено сотни населенных пунктов.
Фото: Роскосмос
Фото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance
Катастрофу в Ливии вызвал шторм «Даниэль» 9–10 сентября 2023 года. Две дамбы были разрушены, паводковыми водами был практически смыт город Дерна и другие населённые пункты. Погибло не менее 5923 человек (официально), около 8500 числятся пропавшими без вести. ООН оценивает число пострадавших более 1,8 миллиона человек, затоплена значительная часть жилых массивов и больниц.
Какие страны в мире наиболее подвержены наводнениям?
Трудно однозначно определить рейтинг наиболее подверженных наводнениям стран, поскольку наводнения могут возникать в разных формах (речные, прибрежные, ливневые паводки) и с разной частотой. Однако известно, что некоторые страны особенно подвержены наводнениям из-за их географических и климатических особенностей.
Некоторые из этих стран включают:
- Бангладеш часто называют одной из наиболее подверженных наводнениям стран в мире. Эта южноазиатская страна испытывает частые и сильные наводнения из-за своего уникального географического положения и муссонного климата. Бангладеш пересекают многочисленные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, несущие воду из Гималаев. В сезон муссонов обильные осадки в регионе в сочетании с таянием снега в горах приводят к тому, что в эти реки попадает значительный объем воды.
- Индия. Некоторые районы Индии, особенно в бассейне Ганга и Брахмапутры, а также на восточном и западном побережьях, подвержены наводнениям в сезон муссонов и в результате циклонической активности.
- Вьетнам. Вьетнам подвержен частым речным и прибрежным наводнениям, особенно в районе дельты Меконга, из-за обильных осадков, тайфунов и повышения уровня моря.
- Индонезия. Природа Индонезии делает ее подверженной как речным, так и прибрежным наводнениям. Особенно часто наводнения происходят в столице страны Джакарте.
- Китай. Китай подвержен речным и ливневым наводнениям, часто вызываемым обильными дождями и таянием снега, особенно в районах, расположенных вблизи реки Янцзы, Желтой реки и в южных провинциях.
- Пакистан. Пакистан подвержен речным наводнениям, особенно в районах, расположенных вблизи реки Инд, из-за сильных муссонных дождей и таяния снега.
- Филиппины. Филиппины подвержены как прибрежным наводнениям, связанным с тайфунами, так и ливневым паводкам, вызванным обильными дождями во влажный сезон.
- Непал. Непал подвержен риску речных наводнений, главным образом из-за горного рельефа и сильных муссонных дождей.
- США. В Штатах наблюдаются значительные речные наводнения, особенно в районах вдоль рек Миссисипи и Миссури, вызванные обильными дождями, таянием снега и разрушением дамб.
Отметим, что Ливию обычно не считают страной с высоким риском наводнений, прежде всего потому, что здесь сухой пустынный климат с низким среднегодовым количеством осадков. Большую часть Ливии занимает пустыня Сахара, которая является одним из самых засушливых и жарких регионов мира. В результате в стране наблюдаются засушливые и полузасушливые условия с нечастыми и минимальными осадками в большинстве районов. Однако важно отметить, что в Ливии, как и во многих засушливых регионах, время от времени случаются внезапные наводнения.
Самое катастрофическое наводнение в мировой истории
Одним из самых катастрофических наводнений в мировой истории является наводнение 1931 года в Китае. Пострадала обширная территория Китая, причем наиболее сильно пострадали бассейн реки Янцзы и бассейн реки Хуай.
Причины:
- Сильные дожди: наводнение было вызвано целым рядом факторов, включая продолжительные и сильные муссонные дожди.
- Таяние снега: таяние снега в горах, особенно на Тибетском плато, увеличило объем воды, поступающей в реки.
- Многоводность рек: река Янцзы, самая длинная река Китая, и ее притоки, в том числе Желтая река, вышли из берегов.
Последствия:
- Оценки числа погибших в результате наводнения 1931 г. в Китае сильно разнятся, но считается, что погибло от 1 до 4 млн. человек. Такой разброс оценок объясняется трудностями в точном документировании жертв во время и после наводнения.
- Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, целые деревни и города были затоплены. Наводнение привело к огромным страданиям, включая голод и болезни среди выживших.
- Наводнения затопили обширные сельскохозяйственные территории, что привело к неурожаю и нехватке продовольствия.
- Жилища, инфраструктура и транспортные сети были серьезно повреждены или разрушены.
Почему случаются наводнения?
Наводнения могут возникать по разным причинам, вот некоторые из основных:
- Сильные дожди. Одной из наиболее распространенных причин наводнений являются сильные или продолжительные дожди. Когда осадков выпадает больше, чем может впитать земля или вынести реки и ручьи, это приводит к разливу воды на рельеф.
- Таяние снега. В регионах с холодными зимами таяние снега весной может привести к наводнениям. Если снег тает слишком быстро или наступает резкое потепление, он может переполнить реки и вызвать их наводнение.
- Штормовые нагоны. Прибрежные районы подвержены затоплению в результате штормовых нагонов, которые возникают во время ураганов, тайфунов и тропических штормов. Такие штормы могут выталкивать большие объемы воды вглубь суши, вызывая затопление прибрежных территорий.
- Внезапные наводнения. Внезапные наводнения часто являются результатом интенсивного выпадения осадков в течение короткого периода времени. Они могут возникать в районах с крутым рельефом, в городах с плохой дренажной системой или вблизи лесных пожаров, лишивших ландшафт растительности.
- Ледяные заторы. В холодном климате на реках может скапливаться лед, образуя ледяные заторы. Эти заторы могут блокировать поток воды, что приводит к ее переполнению и затоплению близлежащих территорий, когда затор в конце концов прорывается.
- Деятельность человека. Деятельность человека может способствовать возникновению наводнений. Вырубка лесов, урбанизация и изменение естественных дренажных систем могут повысить риск наводнений, поскольку снижают способность земли поглощать и отводить излишки воды.
- Разрушение дамбы или плотины. Наводнения могут возникать при разрушении искусственных сооружений, таких как дамбы и плотины. Если эти сооружения не обслуживаются должным образом или их переполняет большой объем воды, они могут дать трещину, что приведет к катастрофическому наводнению в нижнем течении реки.
- Изменение климата. Изменение климата может усугублять наводнения, изменяя погодные условия и увеличивая частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как ливневые дожди и ураганы.
Что делать, если оказался в зоне наводнения?
Если вы оказались в зоне наводнения, вот самое главное, что нужно знать:
- Если местные власти издали приказ об эвакуации, немедленно следуйте ему.
- Если вы не можете эвакуироваться и оказались в ловушке в здании, поднимитесь на самый высокий уровень или на верхний этаж. Возьмите с собой необходимые вещи и документы.
- Не ходите, не плавайте и не ездите на автомобиле по паводковым водам. Помните, что всего шесть дюймов движущейся воды могут сбить вас с ног, а один фут движущейся воды может унести ваш автомобиль.
- Держитесь подальше от паводковых вод, поскольку они могут быть загрязнены сточными водами, химикатами или мусором.
- Следите за обновлениями погоды от местных властей, метеорологических служб или новостных агентств. Обратите внимание на оповещения и предупреждения о наводнениях.
- Оставайтесь в автомобиле, если он оказался в ловушке быстро движущейся воды. Выбирайтесь на крышу, если вода поднимается внутри автомобиля.
- Не возвращайтесь в зону, пострадавшую от наводнения, до тех пор, пока местные власти не объявят, что это безопасно. Наводнение может сохраняться даже после прекращения дождя.
Автор фото на обложке: Jamal Alkomaty/AP