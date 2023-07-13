Рынки недвижимости некоторых стран Евросоюза сталкиваются с рядом проблем, и, как следствие, — снижение стоимости жилья. К примеру, по данным финансовой консалтинговой компании Deloitte, купить квартиру в Чехии уже можно на 1,2% дешевле, чем в предыдущем квартале. Подробнее — в статье.

Цены на квартиры в Чехии снизились на 1,2% в первом квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом. При этом средняя цена за квадратный метр составила 92 200 чешским крон. Это снижение можно объяснить снижением спроса, вызванным инфляцией, повышением ставок по ипотечным кредитам и ростом стоимости недвижимости из-за высоких расходов на электроэнергию и текущих строительных работ. Однако, несмотря на снижение, квартиры остаются на 70% дороже, чем были в допандемический период.

Среди проанализированных регионов наиболее значительное среднее падение цен на квартиры наблюдалось в Либерце, где цены снизились на 15,6% по сравнению с последним кварталом 2022 года. Цены в Остраве снизились на 12,6%, в то время как в Пардубице снизились на 11,2%.

Но есть регионы, где цены выросли. К примеру, Усти-над-Лабем стал свидетелем среднего роста цен на 4,4%, а Злин наблюдал рост почти на 5%. В Праге общие цены оставались относительно стабильными, с небольшим увеличением на 0,2%. Однако колебания цен варьировались в разных районах столицы. Однако цены в центре города значительно снизились: на 18% в Праге 1 и 12% в Праге 2.

Петр Хана, эксперт по рынку недвижимости в Deloitte, заявил: "Продажи квартир в Чешской Республике снизились на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, снизившись с 6046 до 5471 единицы. Однако снижение количества квартир, проданных в Праге, было относительно менее серьезным».

В первом квартале 2023 года примерно 64% всех проданных квартир были в Праге, в то время как 10% - в Брно, а остальные продажи были распределены между Пльзенем и другими региональными городами. Более половины проданных квартир были расположены в новостройках, при этом 1605 единиц проданы в сборных зданиях и 1174 единицы в кирпичных зданиях.