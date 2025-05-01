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Дома в Чехии

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25 объектов найдено
Дом в Stechovice, Чехия
Дом
Stechovice, Чехия
Площадь 96 м²
Предлагаем на продажу небольшой частный дом в 15 минутах от Праги. Кирпичный, одноэтажный дом
$395,203
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Czech Village s.r.o
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Вилла в Slustice, Чехия
Вилла
Slustice, Чехия
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Отдельно стоящий семейный дом с планировкой 7+kk расположен в Sluštice, на юго-восточной гра…
$737,574
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Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
Площадь 360 м²
Дом 360 m², участок 1 182 m² возле города Бенешов (30 км от Праги) Дом после капитального ре…
$215,012
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Czech Village s.r.o
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Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
Площадь 129 м²
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
$395,203
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Czech Village s.r.o
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Дом в Radomysl, Чехия
Дом
Radomysl, Чехия
Площадь 134 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу уютного семейного дома (…
$99,392
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Дом в Hluboka nad Vltavou, Чехия
Дом
Hluboka nad Vltavou, Чехия
Площадь 381 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продажа малоэнергетического нового здания жилой едини…
$431,155
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Дом в Lipno nad Vltavou, Чехия
Дом
Lipno nad Vltavou, Чехия
Площадь 167 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу яркого, оборудованного жило…
Цена по запросу
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Дом в Теплице, Чехия
Дом
Теплице, Чехия
Площадь 1 100 м²
Exciting Investment Opportunity: Historical Building Reconstruction in the Heart of Teplice …
$413,120
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Ness Wii Market
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Дом в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 158 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дома типа «таунхаус» общей площадью 158 м2, расположенного…
$348,221
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Czech Village s.r.o
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 200 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам эксклюзивную покупку семейного д…
$344,924
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Дом в Vrbicany, Чехия
Дом
Vrbicany, Чехия
Площадь 110 м²
Дом 110 m², участок 273 m² недалеко от деревни Сланы (17 км от Праги) 4 комнаты с отдельной …
$206,509
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Czech Village s.r.o
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Дом в okres Ceske Budejovice, Чехия
Дом
okres Ceske Budejovice, Чехия
Площадь 101 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку двух квартирных единиц с…
$249,162
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Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
Площадь 129 м²
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
$395,203
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Czech Village s.r.o
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Дом в Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
Площадь 148 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Продать семейный дом 4+кк с террасой, садовым домом и…
Цена по запросу
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Дом в Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena, Чехия
Площадь 18 720 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сельскохозяйственного об…
$529,412
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Дом в Petruv Dvur, Чехия
Дом
Petruv Dvur, Чехия
Площадь 550 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Бывшая мельница Petr's Court предоставляет вам отрест…
Цена по запросу
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Дом в Vodnany, Чехия
Дом
Vodnany, Чехия
Площадь 151 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома недалеко …
Цена по запросу
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Дом в Lounovice, Чехия
Дом
Lounovice, Чехия
Площадь 120 м²
Одноэтажный дом в стиле бунгало площадью 120 м2 и участоком в размере 1.120 м2. В доме 4 комнаты
$422,839
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Czech Village s.r.o
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Дом в Otevek, Чехия
Дом
Otevek, Чехия
Площадь 267 м²
Думреальность. Ваши электронные письма 1) Просторный и светлый семейный дом с 2012 года в ви…
$630,847
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Дом в Bast, Чехия
Дом
Bast, Чехия
Площадь 120 м²
Таунхаус в 15 минутах езды на машине от Праги. Участок 221 м2, площадь дома — 120 м2. Дом — …
$337,166
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Czech Village s.r.o
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Дом в Hrabice, Чехия
Дом
Hrabice, Чехия
Площадь 650 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу установленной коммерческ…
$385,770
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Дом в Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
Площадь 150 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу всего двойного дома в де…
$162,111
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Дом в Lipi, Чехия
Дом
Lipi, Чехия
Площадь 109 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу семейного дома 3 + kk с …
$385,725
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Дом в Нейдек, Чехия
Дом
Нейдек, Чехия
Площадь 170 м²
Предлагаем на продажу трехэтажный дом в 10ти км от Карловых Вар в городе Высока Штола Дом 17…
$198,431
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Дом в Haskovcova Lhota, Чехия
Дом
Haskovcova Lhota, Чехия
Площадь 3 929 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Он предлагает вам продажу красивого, ухоженного ферме…
$589,956
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