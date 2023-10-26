Чехи снова покупают дачи и загородные дома — цены на недвижимость в этом сегменте стабилизировались после некоторого колебания. Этот тренд стал заметен после всплесков цен во время пандемии и ряда изменений в рыночных условиях.

В начале пандемии цены на дачи и загородные дома в Чехии стремительно росли, отражая рост спроса на уединенные места вдали от городской суеты. Однако в прошлом году цены на такую недвижимость упали на 20%, что привлекло внимание потенциальных покупателей.

Согласно данным экспертов, сейчас цены на дачи в среднем начинаются от 1,2 миллионов крон (около €48500), а купить загородный дом в Чехии можно за суммы от 2,5 миллионов крон (около €100,000). Однако чтобы приобрести дом в хорошем состоянии, стоит рассчитывать на бюджет от 4 миллионов крон и выше.

Интерес к этой категории недвижимости снова оживился. По словам аналитика Ондржея Страды, специалиста из Bezrealitky.cz, спрос на дачи вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны те места, которые легко доступны жителям Праги. Например, места отдыха вроде Слапского водохранилища, где спрос на рекреационную недвижимость даже выше, чем осенью прошлого года.

Агентство недвижимости Lexxus Norton также отмечает повышенный интерес к недвижимости за городом. По словам специалистов этого агентства, особенно ценятся дома, находящиеся в полутора часах езды от крупного города.

Стоит отметить, что цены на загородную недвижимость по данным некоторых ресурсов снизились в среднем на 15-20% (а в некоторых случаях — до 40%) по сравнению с рекордными значениями, зафиксированными в период пандемии. Однако эксперты предупреждают, что этот «отложенный спрос» может перейти в сезон отпусков, и до начала следующего дачного сезона цены, возможно, снова начнут расти.

На рынке также наблюдается рост интереса ко «вторым домам». Такие цели чаще всего преследуют люди, которые на данный момент не могут себе позволить собственное жилье в городе. Они вкладывают средства в качественную загородную недвижимость с надеждой на ее последующую продажу или переезд на постоянное место жительства. Важным фактором для таких покупателей является местоположение и доступность, а также спокойное окружение.