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Квартиры в Чехии

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1 265 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 4 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 55 м²
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
$210,937
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Квартира 1 комната в Столица Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Столица Прага, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Полностью мебелизированная квартира 1+1 60м2 на 4 этаже ( с лифтом) + подвальное помещение в…
$362,167
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Квартира 2 комнаты в okres Liberec, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Liberec, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
$211,824
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Квартира 4 комнаты в Hustopece, Чехия
Квартира 4 комнаты
Hustopece, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
$241,982
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 52 м²
квартира 2+1 52м2 на втором этаже кирпичного дома Дом и квартира прошли реконструкцию. Отлич…
$369,607
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Квартира 2 комнаты в okres Ceske Budejovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Ceske Budejovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается просторная квартира после капитального ремонта. Квартира располагает планировкой 2…
$148,132
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Квартира в Zbecno, Чехия
Квартира
Zbecno, Чехия
Площадь 85 м²
Продается дом дачного типа 85 m²с участком 300 m², в районе города Раковник Водопровод, газ,…
$110,546
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3кк ы террасой, подвальным помещением, паркингом и климатизац…
$680,157
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 43 м²
квартира 2+кк 43м2 на 7 этаже панельного дома В квартире можно жить без дополнительных затра…
$216,203
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+кк 40м2 с лоджией на 6 этаже панельного дома в частной собственности тихая, зелен…
$55,826
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Квартира 3 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 3 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 38 м²
после полной реконструкции в 2015 году, расположена на 1 надземном этаже многоквартирного до…
$108,871
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Квартира 2 комнаты в Нимбурк, Чехия
Квартира 2 комнаты
Нимбурк, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
1 + кк недалеко от центрального железнодорожного вокзала в Нимбурке. Квартира расположена на…
$121,629
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 74 м²
квартира 3+1 74м2 после частичной реконструкции на 9 этаже панельного дома + лоджия 8м2 + ск…
$304,002
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
1+1 45м2 ,с лоджией на 8 этаже +кладовка парковка около дома
$65,918
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Квартира 4 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 4 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Квартира 3+1 с двумя отдельными спальнями находится в Районе Прага 8 с видом на реку. Рядом …
$616,593
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Мы предлагаем хорошую квартиру 1 + 1 с общей площадью 34 м2 в востребованном и тихом месте. …
$72,408
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Предлагается на продажу небольшая квартира, общей площадью 28м2. Квартира находится на 2 эта…
$177,979
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Площадь квартиры просторная 72 м2 плюс балкон 9,7 м2 Квартира находится в новом доме 2016 го…
$508,206
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира прошла полную реконструкцию Дом после …
$103,913
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Квартира Адрес U Botiče, Praha 4 — Michle Планировка 2+кк Общая площадь 40м2 Этаж 4 из 14 Ло…
$217,223
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Квартира 2 комнаты в Кладно, Чехия
Квартира 2 комнаты
Кладно, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Планировка квартиры 2 + 1 (49м2) + лоджия (4м2) + погреб. Квартира расположена на 2 этаже (с…
$170,496
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Квартира 2 комнаты в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Karlovy Vary, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
2+1, 70 м2 в историческом доме в курортной зоне в центре Карловых Вар на улице Zámecký Vrch.…
$174,363
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 24 м²
квартира 1+кк 24м2 на 2 этаже кирпичного дома светлая квартира в отличном состоянии хорошая …
$143,710
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
1 + кк общей площадью 35 м2 в центральной части Смихова, Прага 5. Квартира расположена на 3 …
$301,749
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Предлагаем на продажу меблированную квартиру, планировкой 3 + 1 ,на втором этаже трехэтажног…
$508,513
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Квартира 2 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 2 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира, площадью 39,7 м². Дом находится в 3 минутах ходьбы от станции метро Vítě…
$254,214
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+кк 70м2 в резеденции Есениова на 6 этаже (кирпичный дом) Приятным бонусом являетс…
$404,259
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Квартира 3 комнаты в Столица Прага, Чехия
Квартира 3 комнаты
Столица Прага, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Предлагаем на продажу квартиру 3+1 85 m² в районе Прага 3 — Жижков 4ый этаж отреконструирова…
$388,017
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Квартира 2 комнаты в Neratovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Neratovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — детска…
$107,272
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Квартира в Habry, Чехия
Квартира
Habry, Чехия
Площадь 1 016 м²
Здание можно использовать под склад или под легкое производство с офисными и производственны…
$455,451
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