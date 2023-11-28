Почему так дорого? Свежая статистика по ценам на жильё в Праге

Купить недвижимость в Чехии — задача не из лёгких, но не из-за процесса покупки, а именно из-за цен. Особенно это касается Праги: общая тенденция говорит о том, что доступной недвижимость в столице становиться не собирается. Средняя цена квадратного метра в новостройке сейчас — €6,1 тысяч, на вторичке — €5 тысяч.

Высоким ценам на жилые объекты в Праге способствуют такие факторы:

1. Длительный дефицит жилья

Одной из основных причин стремительного роста цен на недвижимость в Праге является длительная нехватка жилья. Город сталкивается со сложным и длительным процессом получения разрешений на строительство, что мешает застройщикам увеличивать объемы жилья.

К примеру, последние доступные данные за 2020 год поставили Чехию на 157-е место в мире по простоте получения лицензий на строительство (источник: Doing Business Report). И несмотря на недавние упрощения в строительном кодексе, которые направлены на решение этой проблемы, ожидаемый эффект может проявиться только через несколько лет.

2. Влияние прошлогодних проблем

Совпадение энергетического кризиса, инфляции и роста стоимости строительства в прошлом году стало настоящим вызовом для рынка недвижимости Праги. Застройщики не могут корректировать цены из-за этих внешних факторов. Следовательно, владельцы недвижимости на вторичном рынке тоже следуют этому примеру.

3. Прага как эпицентр

Будучи крупнейшим городом Чехии, Прага, по сути, является единственным мегаполисом страны. Здесь расположены самые желанные возможности трудоустройства, ежегодно привлекающие тысячи чехов и иммигрантов. Приток жителей в сочетании с ограниченным предложением жилья усугубляет разрыв между спросом и предложением. Этот дисбаланс выступает в качестве существенного фактора роста цен на недвижимость.

Что касается прогнозов, то анализ, проведенный компанией Knight Frank, позволил изучить ситуацию с ипотечным кредитованием и выявить, что средний размер кредита составляет около 5,85 млн крон на 25-летний срок погашения. Несмотря на рост стоимости аренды в большинстве районов, компания ожидает значительного увеличения объемов аренды в связи с ограниченным предложением жилья.