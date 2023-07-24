Чехия запустила визу цифрового кочевника. Но не для всех

Для диджитал-номадов открылось еще одно направление — Чехия. Однако пока новая программа доступна не для всех.

На данный момент претендовать на чешскую визу кочевника могут граждане Австралии, Японии, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США и Тайваня. Главное условия для участия — заявители должны удаленно работать на иностранную компанию. То есть, иностранец не должен вступать в трудовые отношения в самой Чехии.

Бонусом программы является то, что можно переехать в Чехию вместе с супругой или супругом, детьми и финансово зависимыми родственниками. Также ВНЖ сможет получить партнер, с которым у заявителя подписан договор о совместном проживании.

Заявка на визу рассматривается в течение 45 дней с момента подачи.