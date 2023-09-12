В Чехии повысят налог на недвижимость почти в два раза. Уже в следующем году

Согласно последним новостям, жители Чешской Республики столкнуться с увеличением налога на недвижимость в следующем году. Об этом сообщает новостной портал Czech Daily. Разберёмся, какие изменения ожидаются, и к каким последствиям они приведут.

Как именно изменится налог на недвижимость

Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства финансов Петры Водстрчиловой, ставки налога увеличатся примерно в 1,8 раза от текущей стоимости. Это распространяется на все виды недвижимого имущества, за исключением тех случаев, когда объект освобожден от налога или не подпадает под налогообложение.

На принятие данного решения повлияли инфляция прошлых лет и стоимость энергоносителей, которые вынуждали муниципалитеты повышать налоговые ставки. В новой структуре правительства больше не учитываются государственные коэффициенты для налога на имущество, однако остаётся коэффициент инфляции.

Пример изменений в налоговой нагрузке

В текущем году владельцы квартир площадью 70 квадратных метров в жилом доме в пражском районе Жижков платили 1720 чешских крон (примерно 71 евро) в год в качестве налога на недвижимость.

С учетом предлагаемого повышения базовой ставки налога, эта сумма увеличится до 3010 чешских крон в следующем году. Таковы расчёты Финансового управления.

Возможность снижения налога муниципалитетами

Согласно новым правилам, муниципалитеты получат возможность снизить ставки налога на недвижимость примерно на одну десятую часть. Это решение будет зависеть от каждого конкретного муниципалитета. Однако представители местных органов власти говорят о том, что лишь немногие из них воспользуются этой возможностью и всё равно увеличат ставки налога на недвижимость в 1,8 раза.