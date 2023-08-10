Какие тенденции влияют на выбор чехами жилья в 2023 году? Какие округи Праги наиболее популярны среди покупателей? С какими вызовами продолжает сталкиваться рынок? Об этом и другом — далее.

Согласно анализу рынка , проведенному девелоперскими компаниями Central Group, Skanska Residential и Trigema, текущий год оказался успешным для продаж новых квартир в Праге. Интерес к недвижимости продолжает расти, и этот тренд сохраняется уже второй квартал подряд. На данный момент было продано более 1650 квартир общей стоимостью менее девяти миллиардов крон, что на пять процентов больше по сравнению с прошлым годом.

При этом за квадратный метр в новых квартирах просят по-прежнему более 150,000 крон (примерно $6820).

Лидеры продаж и популярные направления

Популярным направлением для покупки новой недвижимости стал округ Прага 9, где продано уже 347 квартир. Этот район, вместе с Прагой 5, демонстрирует более чем стопроцентный рост спроса. Кроме того, большой интерес клиенты проявляют к Праге 4, где было продано 157 новых квартир.

Самые популярные планировки

Самыми популярными типами квартир остаются 2+кк (двухкомнатная квартира с одной отдельной комнатой и другой, совмещенной с кухней — прим.ред.) и 1+кк (квартиры-студии), которые составляют 71% спроса. Это связано с их высокой доходностью, а значит, привлекательностью с инвестиционной точки зрения. Также стоит отметить, что квартиры меньшей площади составляют две трети предложения на рынке.

Факторы, влияющие на рост спроса

Повышенный интерес к недвижимости можно объяснить несколькими факторами. Замедление инфляции, снижение цен на энергоносители и уменьшение неопределенности в будущем создали более благоприятную атмосферу для инвестирования в недвижимость. Улучшение условий получения ипотеки также привлекло на рынок новых покупателей, в том числе и тех, кто ранее откладывал инвестиции.

«Население продолжает укрепляться во мнении, что нынешнее время — не самое плохое для осуществления крупных покупок. Хотя сомнения по-прежнему есть, нельзя не отметить значительное улучшение общего настроения в сравнении с предыдущими месяцами», — отмечает Марсель Сурал, глава управления инвестиционной компании Trigema.

«Желание купить недвижимость в Чехии активно увеличивается и со стороны крупных инвесторов. Они реагируют на новости о глобальном повышении цен на жилье в ближайшие десять лет. Согласно проведенному исследованию Института Ifo и Института швейцарской экономической политики (IWP), среднегодовой темп номинального роста составит девять процентов. Таким образом, более выгодных условий для покупки квартиры, чем в этом году, не будет», — подчеркивает эксперт.

Вызовы на рынке недвижимости

Тем не менее, рынок сталкивается с некоторыми вызовами. Отсутствие разрешительных документов и медленный процесс строительства привели к дефициту предложения на рынке. Эксперты считают, что для удовлетворения спроса потребуется вдвое больше новых квартир. Кроме того, влияние на продажи оказывает сложная ситуация в строительной отрасли и растущий рынок арендного жилья.

Ситуация в регионах

Подобные тенденции наблюдаются и на рынке недвижимости чешских регионов. Первое полугодие этого года показало снижение спроса на 23% в годовом исчислении, однако по сравнению с первым кварталом, рост продаж составил 30%.

Самыми сильными региональными рынками по-прежнему являются Южно-Моравский и Среднечешский края, в которых в течение первой половины 2023 года было реализовано 500 квартир. Общая средняя рыночная стоимость остается устойчивой и составляет 94,435 чешских крон ($4300) за квадрат, однако между различными регионами можно наблюдать колебания в пределах 67,000-127,000 крон ($3000-$5800) за квадратный метр, включая налог на добавленную стоимость.

Небольшие квартиры в Чехии, которые в продаже прямо сейчас

Квартира в Праге в стиле «минимализм»

Квартира 1 спальня Прага, Чехия € 132,210 1 Количество комнат 31 м²

В округе Прага 8 чешской столицы продаётся небольшая квартира 31 м² с одной спальней. Интерьер выполнен в минималистичных тонах. Мебель тоже включена в стоимость, хотя её здесь не так много.

Расположены апарты на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Стоимость, согласно объявлению, — €132,210.

Квартира с террасой в Карловых Варах

Квартира 1 спальня okres Karlovy Vary, Чехия € 140,400 1 Количество комнат 49 м²

Квартира с планировкой 1+1 и небольшой террасой сейчас находится в продаже в Карловых Варах. Площадь — 49 кв.м. Видно, что апартаменты очень светлые, а ремонт сделан совсем недавно. Возле дома есть парковка.

Купив эту квартиру, к вашим услугам будут парки и прекрасная природа Карловых Вар. А в 10 минутах ходьбы от дома расположена Колоннада с минеральными источниками.

Стоимость — €140,400.

Бюджетная квартира в Устецком крае

Квартира 1 спальня Velebudice, Чехия € 31,161 1 Количество комнат 27 м²

Вариант значительно подешевле предыдущих — эта квартира в okres Most, одном из семи районов Устецкого края. Планировка — 1+1, а площадь — 27 м². Расположена квартира на 2 этаже панельного дома.

Рядом с домом есть детский сад, школа, магазины, железнодорожный и автовокзал, остановка общественного транспорта и т.д.

Объявление гласит, что стоит такое жильё чуть больше €30,000.