Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Земельные участки

Земельные участки в Чехии

21 объект найдено
Участок земли в Столица Прага, Чехия
Участок земли
Столица Прага, Чехия
Участок 486 m² в районе Праги 9, Саталице для строительства дома. Все сети подведены к участ…
$274,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Участок земли в Zabori, Чехия
Участок земли
Zabori, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу набора земли для коммерч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Usilne, Чехия
Участок земли
Usilne, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу строительной земли 6,439…
$430,701
Оставить заявку
Участок земли в Zdimerice, Чехия
Участок земли
Zdimerice, Чехия
Площадь 1 703 м²
Предлагаем на продажу участок площадью 1703 м2, предназначенный для строительства семейного …
$727,267
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Участок земли в Sedlec, Чехия
Участок земли
Sedlec, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земли общей площадью 1,3…
$90,874
Оставить заявку
Участок земли в Столица Прага, Чехия
Участок земли
Столица Прага, Чехия
Участок 436 m² в районе Праги 9 — Чаковице Все коммуникации подведены к участку На участке с…
$254,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Участок земли в Столица Прага, Чехия
Участок земли
Столица Прага, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу акций 1/6 на земельном у…
$240,493
Оставить заявку
Участок земли в Chvalsiny, Чехия
Участок земли
Chvalsiny, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу участка здания площадью …
$108,469
Оставить заявку
Участок земли в Majdalena, Чехия
Участок земли
Majdalena, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сельскохозяйственного об…
$529,412
Оставить заявку
Участок земли в Pribraz, Чехия
Участок земли
Pribraz, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу солнечного строительного…
$90,874
Оставить заявку
Участок земли в Hury, Чехия
Участок земли
Hury, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу участка здания, назначен…
$1,57 млн
Оставить заявку
Участок земли в Predotice, Чехия
Участок земли
Predotice, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу участка строительства па…
$133,885
Оставить заявку
Участок земли в Drhovle, Чехия
Участок земли
Drhovle, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земли под строительство …
$134,150
Оставить заявку
Участок земли в Olesnice, Чехия
Участок земли
Olesnice, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земли под строительство …
$58,546
Оставить заявку
Участок земли в Husinec, Чехия
Участок земли
Husinec, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земли для строительства …
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Petruv Dvur, Чехия
Участок земли
Petruv Dvur, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу сада 404 м 2 с разрешени…
$36,262
Оставить заявку
Участок земли в Табор, Чехия
Участок земли
Табор, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Это дает вам продажу земли для строительства. No 5646…
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Столица Прага, Чехия
Участок земли
Столица Прага, Чехия
Участок 520 m² — Прага 5, Радотин Участок 26 на 26 квадратных метров Коммуникации подведены …
$195,287
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Участок земли в Lhenice, Чехия
Участок земли
Lhenice, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам покупку земли под строительство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Lhenice, Чехия
Участок земли
Lhenice, Чехия
Думреальность. Ваши электронные письма Он предоставляет вам продажу земельного участка площа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Ledenice, Чехия
Участок земли
Ledenice, Чехия
Это обеспечивает продажу плоской строительной земли (для жилья) площадью 1,710 м2 в тихой ча…
$118,454
Оставить заявку
Realting.com
Перейти