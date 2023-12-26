Как найти работу в Чехии: обзор рынка вакансий, уровня заработной платы и требований к соискателям

Чешская Республика является привлекательным направлением для иностранных специалистов благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и конкурентоспособным зарплатам. Если вы планируете найти работу в Чехии, важно знать всё нюансы, с этим процессом связанные. Сайты для поиска работы, вакансии, налоги, средние зарплаты — об этом и не только мы расскажем в этой статье.

Привлекательность рынка труда Чехии

Рынок труда в Чехии характеризуется низким уровнем безработицы — на данный момент этот показатель в республике составляет всего 2,9%. Кроме того, в последние годы Чехия демонстрирует стабильные темпы роста ВВП, что приводит к увеличению спроса на рабочую силу. Также страна является привлекательным местом для иностранных инвестиций, что равно созданию новых рабочих мест.

Преимущества работы в Чехии:

Хорошие зарплаты. Средняя заработная плата в Чехии в 2023 году составила 1670 евро, что выше, чем в большинстве государств Восточной Европы.

Высокий уровень жизни. Страна характеризуется развитой инфраструктурой, качественной медицинской помощью и высоким уровнем образования.

Стабильная экономика. Этому отчасти способствует сильная финансовая система страны и ее членство в Евросоюзе.

Возможность легализации. Иностранные работники, которые работают и живут в Чехии более 5 лет на основании временного вида на жительство, имеют право подать заявление на получение ПМЖ.

Хорошее расположение. Чешская Республика находится в самом сердце Европы, что позволяет легко добраться до других крупных европейских городов.

Обеспечение жильём. В Чехии также можно найти работу с бесплатным жильём — такую возможность предоставляет ряд компаний, нанимающих иностранцев.

Специфика работы в Чехии

Работа в Чехии характеризуется рядом специфических особенностей, в том числе в сфере занятости женщин и мужчин. Остановимся на этом подробнее.

Особенности трудоустройства женщин и мужчин в Чехии

Вот о каких нюансах идёт речь:

Разделение вакансий по гендерному признаку. В Чехии некоторые профессии традиционно считаются мужскими, а другие — женскими. Например, мужчины чаще работают в таких областях, как строительство, машиностроение и транспорт, а женщины — в таких, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Уровень заработной платы. Женщины в Чехии, как правило, зарабатывают меньше, чем мужчины. Разрыв в оплате труда между ними составляет 5-15%.

Постоянная, сезонная и временная работа

В Чехии существует три основных типа трудовых договоров:

Постоянный трудовой договор. Он заключается на неопределённый срок и может быть расторгнут только по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным законом.

Сезонный трудовой договор. Он действует не более 8 месяцев в году и может быть расторгнут по окончании сезона без объяснения причин.

Временный трудовой договор. Он заключается на конкретный срок, который не может превышать 3 лет. Такой документ может быть расторгнут по истечении срока или по соглашению сторон.

Постоянная работа в Чехии предоставляет сотрудникам наибольшую защиту, включая право на оплачиваемый отпуск, больничный и пенсионные выплаты. Сезонная работа в Чехии, наряду с временной, как правило, оплачивается ниже, и сотрудники имеют меньше прав и льгот.

Самые популярные вакансии и востребованные специальности в Чехии

Вот самые востребованные специальности в Чехии:

Разработчики со знанием языков программирования Java, Python, C++ и других.

Инженеры-механики, инженеры-электрики и инженеры-строители.

Врачи, медсестры и фармацевты.

Учителя начальных и средних школ.

Водители грузовых и пассажирских автомобилей.

Работники гостиниц и ресторанов.

Продавцы в магазины и торговые центры.

Рабочие на заводы и фабрики.

Строители.

Фермеры.

Поиск работы в Чехии

Найти работу в Чехии можно разными способами и на разных площадках. Мы расскажем о главных ресурсах и биржах труда, которые могут облегчить поиск нужной вам вакансии.

Сайты для поиска вакансий

Наиболее популярные сайты для поиска работы в Чехии:

monster.cz

indeed.cz

jobs.cz

prace.cz

profesia.cz

volnamista.cz

dobraprace.cz

aulinks.cz

expats.cz

czechia-rabota.com

cz.jobrapido.com

upcr.cz

Беженцы из Украины могут искать работу в Чехии также и с помощью украинских диаспоральных организаций в Чехии, к котором относятся Ассоциация украинцев в Чехии и Украинский культурный центр в Праге.

Сайты крупных чешских компаний

Самые популярные компании в Чехии по данным рейтинга Czech Top 100:

Škoda Auto

ČEZ

PPF Group

Agrofert

T-Mobile Czech Republic

Erste Group Bank AG

Komerční banka

ČSOB

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

O2 Czech Republic

Kaufland Česká republika

Lidl Česká republika

Globus ČR

Alza.cz

Pilulka Lékárny

Mall Group

Rohlik.cz

Kiwi.com

Seznam.cz

Economia

Jablotron

Linet

Wikov Industry

CZ LOKO

Moravia Steel

Pegas Nonwovens

Juta

Svitap

Fatra

Precheza

Spolana Neratovice

Unipetrol RPA

Orlen Unipetrol

Paramo

Этот рейтинг основан на следующих критериях: выручка, прибыль, количество сотрудников, активы, рыночная капитализация.

Некоторые из этих компаний являются крупными международными корпорациями, такими как Škoda Auto, ČEZ, PPF Group и Agrofert. Другие являются местными компаниями, которые добились успеха на чешском рынке, к примеру, Alza.cz, Pilulka Lékárny и Mall Group.

Реестры Департаменты трудоустройства (биржи труда)

В Чехии есть две основных биржи труда — Úřad práce České republiky (ÚP ČR) и EURES. Расскажем о каждой подробнее.

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) — государственная служба занятости Чехии. Она имеет отделения во всех регионах страны. Для регистрации необходимо предоставить такие документы:

удостоверение личности;

трудовую книжку;

документы об образовании и квалификации;

справку о доходах за последние 3 месяца.

После регистрации безработным назначается консультант, который помогает им в поиске работы. Консультант может предоставить информацию о вакансиях, организовать собеседования с работодателями и помочь в составлении резюме и сопроводительного письма.

Безработные, зарегистрированные в ÚP ČR, могут получать пособие по безработице. Его размер зависит от размера заработной платы и трудового стажа.

ÚP ČR также организует профессиональное обучение и переподготовку безработных. Обучение проводится в государственных и частных учебных заведениях.

ÚP ČR также содействует самозанятости и предпринимательству безработных. Служба предоставляет гражданам консультации по вопросам открытия собственного бизнеса, а также финансовую помощь в виде микрокредитов.

EURES — сеть служб занятости, которая помогает людям найти работу в других странах ЕС. Её представительство есть также и в Чехии. EURES предоставляет следующие услуги:

поиск вакансий в других странах ЕС;

помощь в составлении резюме и сопроводительного письма;

организация собеседований с работодателями;

предоставление информации о рынке труда в других странах Евросоюза.

Для того чтобы воспользоваться услугами EURES, необходимо зарегистрироваться на сайте сети. После этого можно получить доступ к базе вакансий в других странах ЕС, а также к информации о рынке труда в этих странах.

EURES также организует ярмарки вакансий и другие мероприятия, которые помогают безработным найти работу в других странах ЕС.

Кадровые агентства для поиска работы в Чехии

Перечислим несколько чешских проверенных агентств по трудоустройству:

Randstad.cz

Manpower.cz

Adecco.cz

Hays.cz

Kellyservices.cz

Особенности работы с кадровыми агентствами:

Кадровые агентства обычно берут плату с работодателей за поиск и подбор персонала.

Перед тем, как начать работать с кадровым агентством, убедитесь, что оно имеет хорошую репутацию и специализируется на подборе персонала в вашей сфере деятельности.

Внимательно читайте договор с кадровым агентством, чтобы понимать свои права и обязанности.

Будьте готовы предоставить кадровому агентству свое резюме, сопроводительное письмо и другие документы, необходимые для поиска работы.

Что важно предусмотреть при обращении в кадровое агентство:

Убедитесь, что агентство имеет лицензию и находится в соответствующем реестре.

Проверьте отзывы о кадровом агентстве в интернете.

Будьте осторожны с ведомствами, которые требуют предоплату за свои услуги.

Не подписывайте договор с кадровым агентством, если вы не до конца понимаете условия взаимодействия с ним.

Вакансии для украинцев, белорусов и русских

Самый главный момент, который стоит учитывать при поиске работы в Чехии, — это то, что сначала компании ищут соискателей с ВНЖ, ПМЖ или гражданством этой страны, и только в случае отсутствия подходящих кандидатов с такими статусами, они имеют право предлагать трудовые контракты другим желающим. Соответственно, процесс трудоустройства может быть небыстрым.

Мы подготовили обзор основных специальностей и сфер, которые предлагаются россиянам, белорусам и украинцам в Чехии:

Информационные технологии и программирование. В Чехии можно найти работу в таких крупных компаниях, как Microsoft, Google, Seznam.cz и других. Популярные специальности: разработчик программного обеспечения, инженер по контролю качества, системный аналитик, руководитель проектов, дизайнер пользовательского интерфейса и другие.

В Чехии можно найти работу в таких крупных компаниях, как Microsoft, Google, Seznam.cz и других. Популярные специальности: разработчик программного обеспечения, инженер по контролю качества, системный аналитик, руководитель проектов, дизайнер пользовательского интерфейса и другие. Медицина и здравоохранение. Иностранцы с медицинским образованием и лицензией могут работать в больницах, поликлиниках и других медучреждениях. Распространённые профессии: врач, медсестра, фельдшер, фармацевт, стоматолог, физиотерапевт, психолог и другие.

Иностранцы с медицинским образованием и лицензией могут работать в больницах, поликлиниках и других медучреждениях. Распространённые профессии: врач, медсестра, фельдшер, фармацевт, стоматолог, физиотерапевт, психолог и другие. Наука и образование. Специалисты с научными степенями и опытом могут найти работу в университетах, исследовательских институтах и других научных учреждениях. Популярные специальности: профессор, научный сотрудник, преподаватель, учитель, воспитатель и другие.

Специалисты с научными степенями и опытом могут найти работу в университетах, исследовательских институтах и других научных учреждениях. Популярные специальности: профессор, научный сотрудник, преподаватель, учитель, воспитатель и другие. Инженерия и производство. Россияне, белорусы и украинцы с инженерным образованием и опытом могут найти работу в автомобильной, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности. Востребованные специальности: инженер-механик, инженер-электрик, инженер-строитель, инженер-технолог, инженер-программист и другие.

Россияне, белорусы и украинцы с инженерным образованием и опытом могут найти работу в автомобильной, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности. Востребованные специальности: инженер-механик, инженер-электрик, инженер-строитель, инженер-технолог, инженер-программист и другие. Туризм и гостеприимство. В Чешской Республике можно найти работу в отелях, ресторанах, туристических агентствах и других предприятиях этой сферы. Популярные специальности: менеджер отеля, шеф-повар, официант, бармен, гид и другие.

В Чешской Республике можно найти работу в отелях, ресторанах, туристических агентствах и других предприятиях этой сферы. Популярные специальности: менеджер отеля, шеф-повар, официант, бармен, гид и другие. Услуги и бизнес. Распространённые вакансии в этой индустрии: экономист, бухгалтер, юрист, менеджер по продажам, маркетолог и другие.

Работа в Чехии для украинцев, белорусов и россиян без знания языка доступна в следующих сферах:

Сфера туризма и гостиничного бизнеса: гостиничный персонал, горничные, повара, официанты, гиды, аниматоры.

Склады и в логистические центры: комплектовщики, грузчики, кладовщики.

Производство и легкая промышленность: рабочие на конвейерных линиях, операторы станков, швейники, сборщики мебели.

Сельское хозяйство: сборщики фруктов и овощей, рабочие в теплицах и на фермах.

Строительство: разнорабочие, подсобные рабочие, маляры, штукатуры.

Сфера общественного питания: официанты, бармены, повара, пекари.

Торговля: продавцы, консультанты, кассиры.

Уход за детьми и пожилыми людьми: няни, сиделки, помощники по хозяйству.

Обслуживание автомобилей: мойщики автомобилей, шиномонтажники, механики.

Красота и здоровье: парикмахеры, косметологи, массажисты, фитнес-инструкторы.

Трудоустройство для семейных пар в Чехии

Особенности поиска работы в Чехии для семей:

Языковой барьер. Хотя английский язык широко распространен в крупных городах, многие работодатели требуют знания чешского языка. Поэтому перед переездом в Чехию рекомендуется выучить хотя бы базовые фразы и выражения.

Хотя английский язык широко распространен в крупных городах, многие работодатели требуют знания чешского языка. Поэтому перед переездом в Чехию рекомендуется выучить хотя бы базовые фразы и выражения. Поиск работы для супругов. Хотя в Чехии есть много вакансий, не всегда легко найти две подходящие работы в одном городе или регионе. Поэтому перед переездом стоит заранее изучить рынок труда и проконсультироваться с потенциальными работодателями.

Хотя в Чехии есть много вакансий, не всегда легко найти две подходящие работы в одном городе или регионе. Поэтому перед переездом стоит заранее изучить рынок труда и проконсультироваться с потенциальными работодателями. Доступ к услугам по уходу за детьми. В Чехии существуют различные варианты по уходу за детьми, такие как детские сады, ясли и няни. Однако стоимость этих услуг может быть достаточно высокой, и не всегда легко найти доступные варианты.

В Чехии существуют различные варианты по уходу за детьми, такие как детские сады, ясли и няни. Однако стоимость этих услуг может быть достаточно высокой, и не всегда легко найти доступные варианты. Бюрократические процедуры. Процесс поиска работы и трудоустройства в Чехии может затянуться. Необходимо собрать различные документы, такие как резюме, рекомендательные письма, подтверждение образования и опыта работы. Также может потребоваться получить рабочую визу или разрешение на работу.

Как найти работу в Чехии без посредников?

Вот как поэтапно официально трудоустроиться в Чехии без посредников:

Определите интересующие вас области и должности, и исследуйте рынок труда Чехии, чтобы понять, какие из них востребованы и какие компании предлагают работу иностранным специалистам. Составьте резюме и сопроводительное письмо, которые отражают ваши навыки и опыт, а также демонстрируют вашу заинтересованность в конкретной должности или компании. Улучшите свои языковые навыки. Знание чешского языка будет большим преимуществом при поиске работы. Выберите релевантного работодателя. При выборе изучите его репутацию, финансовое положение и отзывы сотрудников. Убедитесь, что компания предлагает приемлемые условия труда и заработную плату. Пройдите собеседования и оценочные тесты. Если вас вызвали на собеседование, подготовьтесь заранее, изучив компанию и должность, а также потренируйтесь отвечать на возможные вопросы. Возможно, вам также придется пройти оценочные тесты, чтобы продемонстрировать свои навыки и способности. Составьте договор или контракт. После того как вы получили предложение о работе, получите подробный письменный договор или контракт, который четко определяет условия вашего трудоустройства, включая заработную плату, часы работы, отпуск и льготы. Получите разрешение на работу. Этот документ вам потребуется, если вы не являетесь гражданином Евросоюза или Чешской Республики.

Общие требования к соискателям

Помимо опыта работы и профессиональных навыков, для многих работодателей в Чехии важны наличие диплома о высшем образовании и знание чешского и/или английского языков.

Требования к знанию чешского языка для трудоустройства

Знание чешского языка не является обязательным для трудоустройства в Чехии, но оно даёт большое преимущество при поиске работы. Знание других языков, таких как английский, немецкий, французский или испанский, также может быть полезным, так как многие компании в этой стране работают с зарубежными клиентами и партнёрами.

В каких сферах деятельности знание чешского — крайне желательно? Национальный язык нужно знать, если хотите заниматься бизнесом или работать в сфере медицины и образования. В других сферах, таких как IT и туризм, обязательно знание английского.

Наличие диплома и его нострификация

Наличие диплома необходимо для трудоустройства на многие рабочие места в Чехии. Также он может пригодиться для получения ВНЖ.

В Чехии есть официальная процедура признания иностранного документа об образовании, которая называется нострификацией диплома. Она может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как проходит процесс нострификации:

1. Подача заявления в Министерство образования, молодежи и спорта Чехии.

2. Предоставление следующих документов: заявление; копия диплома и приложения к нему; перевод этих документов на чешский язык; документ, подтверждающий оплату пошлины.

3. Рассмотрение заявления ведомством.

4. Выдача свидетельства о нострификации диплома.

Стоимость нострификации диплома составляет примерно 2000 чешских крон (около 80 евро).

Как официально трудоустроиться в Чехии

Сразу отметим, что при поиске работы в любой из стран ЕС нужно учитывать важный нюанс: официальное трудоустройство невозможно только с биометрическим паспортом или при наличии краткосрочного въездного разрешения типа С. А вот на каких основаниях это возможно — расскажем далее.

Рабочая виза

Рабочая виза — документ, который необходимо будет оформить, если специалист намерен находиться на территории страны более 3-х месяцев с целью официальной трудовой деятельности. Необходимые документы, которые нужно для этого предоставить: заявление; действующий загранпаспорт; 2 одинаковые фотографии; подтверждение проживания в Чехии; трудовой договор или договор о будущем контракте; выписка из реестра судимостей.

Получение разрешения на работу в Чехии

Помимо рабочей визы, потребуется ещё получить соответствующее разрешение на работу. К таковым относятся:

Карта работника (трудовая карта) — документ, который позволяет пребывать в Чехии в течение длительного периода, если основанием для этого является трудовая занятость.

Голубая карта — это аналог вида на жительство, который выдается высококвалифицированным иностранным работникам (с завершённым высшим или профессиональным образованием). Такой документ выдаётся на срок действия трудового договора, но не более чем на четыре года.

Получить разрешение на работу в Чехии можно, подготовив заявление и документы и подав их в региональное отделение Бюро по трудоустройству.

Кому не требуется разрешение на работу? Обладателям ВНЖ и ПМЖ Чехии, лицам со статусом беженца, гражданам Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евросоюза; членам семьи сотрудников дипломатического представительства, консульства, международной правительственной организации на территории республики.

Заключение трудового договора с работодателем

В трудовом договоре с работодателем в Чехии должно быть указано:

Наименование сторон и ваши имя и фамилия.

Место работы.

Должность.

Срок действия трудового договора.

Испытательный срок.

Заработная плата и порядок ее выплаты.

Рабочее время.

Отпуск и условия его предоставления.

Права и обязанности сторон.

Основания и порядок расторжения трудового договора.

Как получить ВНЖ и гражданство в Чехии через работу

Процедура получения ВНЖ на основании работы:

Поиск работы в Чехии и оформление трудового договора. Подача заявления на получение разрешения на работу. Подача заявления на получение ВНЖ в Министерство внутренних дел страны. Прохождение собеседования в этом ведомстве.

А что насчёт гражданства?

Для его получения нужно:

прожить в Чехии на основании ПМЖ не менее пяти лет (для граждан Евросоюза — 3 года);

сдать экзамен на знание чешского языка;

пройти собеседование в МВД страны.

Трудоустройство граждан с паспортом ЕС

Особенности приема на работу граждан ЕС

Граждане ЕС имеют право свободно передвигаться и работать в любой стране Евросоюза.

Им не требуется разрешение на работу в Чехии.

Они могут работать в Чехии на тех же условиях, что и граждане этой страны.

Процедура приёма на работу граждан ЕС является более упрощённой, нежели в случае с гражданами из третьих стран. В целом, для трудоустройства гражданам стран Евросоюза нужно лишь найти работу и подписать трудовой договор с работодателем.

Зарплата в Чехии: минимальная и средняя заработная плата в зависимости от специальности

Чешская Республика предлагает конкурентоспособные зарплаты по сравнению с соседними странами. Минимальные доходы ежегодно пересматривается правительством на основе таких экономических показателей, как инфляция и рост средних доходов.

Минимальная зарплата в Чехии в 2023 году по кварталам

Квартал Минимальная зарплата (в чешских кронах/евро) % роста по сравнению с предыдущим кварталом % роста по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года I квартал 2023 17,300/706 6,5% 13,6% II квартал 2023 17,500/714 1,1% 13,9% III квартал 2023 17,700/722 1,1% 14,2% IV квартал 2023 17,900/731 1,1% 14,5%

Как мы видим, минимальная заработная плата в Чехии выросла в 2023 году по сравнению с предыдущим годом на 14,5%. Наиболее значительный рост наблюдался в первом квартале 2023 года, когда она была увеличена на 6,5%.

Ожидается, что минимальная заработная плата в Чехии продолжит расти и в 2024 году, хотя темпы роста могут быть несколько ниже, чем в 2023 году.

Средние зарплаты по отраслям

Средняя заработная плата в Чехии в последние годы неуклонно растёт. В первом квартале 2023 года средняя месячная зарплата составила 40,811 чешских крон (1670 евро), что на 5,2% больше, чем за тот же период 2022 года. Этот рост обусловлен рядом факторов, включая сильный экономический рост, низкий уровень безработицы и нехватку квалифицированной рабочей силы в определенных секторах.

Средняя заработная плата в Чехии существенно различается в зависимости от специализации. По данным Чешского статистического управления, самые высокие среднемесячные зарплаты в 2023 году наблюдаются в следующих отраслях:

Отрасль Средняя заработная плата (в чешских кронах) Средняя заработная плата (в евро) Информационные технологии 57,422 2345 Финансы и банковское дело 56,456 2305 Наука и инженерия 46,987 1919 Недвижимость 46,659 1905 Здравоохранение и социальная сфера 40,090 1637

Средние зарплаты в секторе туризма и гостиничного дела сейчас находятся на уровне 25,000 крон, а в сфере образования — 28,000 крон.

Средняя зарплата в Чехии в час составляет 231 чешскую крону (около 9 евро).

Также отметим, что в Чехии сотрудники с опытом работы от двух до пяти лет обычно зарабатывают в среднем на 32% больше, чем работники начального и младшего звена во всех отраслях. Люди с опытом работы более пяти лет, как правило, зарабатывают в среднем на 36% больше, чем люди с опытом работы менее пяти лет. После десяти лет работы зарплата увеличивается на 21%.

Как отличаются зарплаты в Чехии по регионам

Уровень зарплат также различается в зависимости от региона в Чешской Республике. Самые высокие средние зарплаты обычно наблюдаются в столице Праге, за которой следуют Среднечешский край и Южноморавский край. Самые низкие средние зарплаты наблюдаются в Карловарском крае и Устецком крае.

Регион Средняя заработная плата (в чешских кронах) Средняя заработная плата (в евро) Прага 50,900 2078 Среднечешский край 44,000 1797 Южная Моравия 43,500 1776 Карловы Вары 36,500 1490 Усти-над-Лабем 36,000 1470

Налоги на заработную плату в Чехии

Итак, в качестве примера возьмём брутто-зарплату в размере 30,000 чешских крон (примерно 1200 евро).

Налоги и взносы на зарплату в Чехии состоят из следующих компонентов:

Подоходный налог: 15%.

Социальное страхование: 6,5%.

Медицинское страхование: 4,5%.

Страхование по безработице: 1,5%.

Итого налогов и взносов: 27,5%.

Пример расчета чистой зарплаты:

30,000 чешских крон — (30,000 чешских крон x 27,5%) = 21,600 чешских крон

Помните, что фактическая сумма может варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств работника. К примеру, в Чехии ещё есть солидарный налог (Solidární daň), который составляет 7%. Но он касается только тех жителей страны, которые зарабатывают более 100,000 чешских крон в месяц (чуть более 4000 евро).

Как вернуть налоги в Чехии

Возврат подоходного налога в Чехии возможен в следующих случаях:

Если работник переплатил подоходный налог в течение налогового года. Это может произойти, например, если работник получил разовый крупный доход (скажем, премию или компенсацию за неиспользованный отпуск) или если у него изменились личные обстоятельства (например, он стал родителем или взял на себя иждивенцев).

Если работодатель неправильно рассчитал сумму подоходного налога, которую необходимо удержать из заработной платы работника.

Чтобы вернуть переплаченный подоходный налог, работник должен подать налоговую декларацию (daňové přiznání) в налоговую инспекцию (finanční úřad) по месту своего жительства.

Срок подачи налоговой декларации — до 31 марта следующего года после отчетного налогового года. Однако если работник подает налоговую декларацию в электронном виде, то срок подачи продлевается до 1 мая.

Для подачи налоговой декларации работнику потребуются следующие документы:

Форма налоговой декларации (можно скачать на сайте налоговой инспекции)

Справка о доходах от работодателя (potvrzení o zdanitelných příjmech)

Документы, подтверждающие расходы и вычеты (например, квитанции, счета-фактуры, свидетельства о рождении детей и т.д.)

Возврат подоходного налога обычно занимает несколько недель или месяцев.

Последствия нелегального трудоустройства

Нелегальная и неофициальная работа в Чехии грозит многочисленными последствиями, причём это касается как специалистов, так и работодателей.

Для нелегальных работников:

Штраф от 10,000 до 100,000 чешских крон (около 400-4000 евро).

Депортация из Чехии.

Запрет на въезд в страну на срок до 10 лет.

Увольнение с работы без предварительного уведомления.

Внесение в черный список работодателей и отказ в приеме на работу в будущем.

Для работодателей:

Штраф от 250,000 до 10,000,000 чешских крон (около 10,000-400,000 евро).

Уголовное преследование.

Лишение лицензии на ведение бизнеса.

Закрытие предприятия.

Как избежать нелегального трудоустройства:

Перед тем, как приступить к работе в Чехии, убедитесь, что у вас есть разрешение на работу.

Разрешение на работу можно получить в Министерстве труда и социальных дел Чехии. Если вы не уверены, нужно ли вам разрешение на работу, обратитесь в это ведомство за консультацией.

Если вы стали жертвой нелегального трудоустройства, вы можете обратиться за помощью в Государственную инспекцию труда Чехии.

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