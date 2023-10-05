В небольшом чешском городке Здице выставлен на продажу интересный коттедж, и внимание в нем привлекает необычное цветовое сочетание: снаружи дом яркий, а внутри комнаты в основном оформлены в монохромных сочетаниях. Фотографии интерьера и описание дома — в статье.

Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом Zdice, Чехия €840,000 4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2

В небольшом городе Здице, который расположен недалеко от Праги, выставлен на продажу дом, который привлекает внимание. Но не с первого взгляда, а уже при более детальном рассмотрении. И «изюминкой» этого объявления стало необычное цветовое сочетание в оформлении дома: яркость снаружи и монохрома внутри. Фасад дома окрашен в довольно яркий персиково-розовый цвет, который оттеняется пристройкой серого цвета. Когда смотришь на такой коттедж с улицы, кажется, что интерьер внутри оформлен в таких же ярких цветах. Однако это не так — внутри практически весь дом оформлен в черно-белой гамме.

Черно-белая гостиная выглядит строго и аскетично — даже два цветка в углах комнаты и огонь в камине не разбавляют монохромность данной комнаты. Яркими акцентными деталями в интерьере служат отдельные детали ярко-красного цвета: полоска плитки в кухонной зоне, умывальник в ванной комнате и кашпо там же, композиция на столе в столовой зоне и красные декоративные элементы в санузле на втором этаже. В теплых пастельно-бежевых тонах оформлена только спальня и мастерская. Еще одна спальня сделана практически полностью белой.

Дом расположен на участке общей площадью 740 кв.м. На участке есть собственный бассейн с навесом на случай непогоды и лаунж-зоной. В саду с фруктовыми кустами и деревьями есть беседка с летней зоной отдыха, мастерская, летний домик и гараж. Бассейн длиной 6 метров покрыт соляной технологией. Садовый домик размером примерно 3х7 метров может быть переоборудован по желанию покупателя — например, в летнюю кухню, гостевой домик и т. д. Также есть гараж на 2 машины, все ворота управляются дистанционно. Также имеется резервуар для сбора дождевой воды и место для гриля.

Общая площадь дома — 240 кв.м. На первом этаже размещается тамбур, прихожая, просторная солнечная гостиная с дровяным камином, кухня, отдельная комната для приема пищи, туалет и ванная комната с ванной и душем. Второй этаж включает две спальни, зимнюю застекленную террасу с цветами, и еще одну ванную комнату с ванной и туалетом. Также в доме есть чердачное помещение, куда можно попасть из спальни. Отдельного внимания заслуживает подвал, который может быть использован и как винный погреб, и как место для игры в бильярд, и как еще одно место для хранения (очень просторное, надо сказать).

По словам продавца, коттедж построен с применением высококачественных материалов и технологий: окна с улицы оборудованы жалюзи с электроуправлением, отопление, нагрев воды и приготовление пищи идет через газовый или электрический котел на выбор. Дом подключен ко всем коммуникациям — водоснабжение и канализация центральные, но есть и собственный колодец. Во всех гостиных есть телевизор и доступ в интернет.

Продавец подчеркивает, что в 2010 году была проведена реконструкция дома и участка — сделана новая кровля, все разводы, новый утепленный крашеный фасад, пластиковые окна, укладка тротуарной плитки на участке, ограждения и т.д.

В объявлении указано, что это семейный дом, который расположен в действительно хорошем и тихом месте. В городе Здице хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура: есть детские сады и школы, магазины, аптеки, почта, рестораны и т.д. Плюс ежегодно в сентябре здесь проводится фестиваль Понцаровы Здице, на котором собираются слушатели духовой музыки.