Жилой комплекс Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи

  Черногория
  Рафаиловичи
  Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи

Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи

Рафаиловичи, Черногория
от
$108,440
;
9
ID: 33365
ID новостройки на Realting
In CRM: 2727
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Рафаиловичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи.

 

Апартаменты в новом доме с видом на море и удобными подъездными путями, расположенном в Рафаиловичи, всего в 500 метрах от пляжа. Дом сочетает в себе современный дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.

 

Ключевые особенности:
Дизайн и высокое качество строительства.
Потрясающий вид на море.
Подземная парковка.
Апартаменты: от студий до 2 спален.

 

Это предложение -- идеальное сочетание комфорта, уюта и безопасности, созданное для тех, кто ценит качество жизни и хочет наслаждаться красотой Черногории каждый день.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 52.0
Цена за м², USD 3,775
Цена квартиры, USD 196,294
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 76.0
Цена за м², USD 3,565
Цена квартиры, USD 270,971

Местонахождение на карте

Рафаиловичи, Черногория
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$108,440
Realting.com
Перейти
