Жилой комплекс Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи

Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи.
Апартаменты в новом доме с видом на море и удобными подъездными путями, расположенном в Рафаиловичи, всего в 500 метрах от пляжа. Дом сочетает в себе современный дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.
Ключевые особенности:
• Дизайн и высокое качество строительства.
• Потрясающий вид на море.
• Подземная парковка.
• Апартаменты: от студий до 2 спален.
Это предложение -- идеальное сочетание комфорта, уюта и безопасности, созданное для тех, кто ценит качество жизни и хочет наслаждаться красотой Черногории каждый день.