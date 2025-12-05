Жилой комплекс Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи

Апартаменты в новом доме в Рафаиловичи.

Апартаменты в новом доме с видом на море и удобными подъездными путями, расположенном в Рафаиловичи, всего в 500 метрах от пляжа. Дом сочетает в себе современный дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.

Ключевые особенности:

• Дизайн и высокое качество строительства.

• Потрясающий вид на море.

• Подземная парковка.

• Апартаменты: от студий до 2 спален.

Это предложение -- идеальное сочетание комфорта, уюта и безопасности, созданное для тех, кто ценит качество жизни и хочет наслаждаться красотой Черногории каждый день.