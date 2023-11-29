ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Херцег-Нови
Дома
Дома в Херцег-Нови, Черногория
виллы
81
таунхаусы
3
дуплексы
3
Дом
Очистить
317 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
4
2
118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
7
5
200 м²
3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови, Баошич…
€470,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
6
6
2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 спален
Мелинье, Черногория
8
500 м²
NUM 5685 House for sale in Herceg Novi, Meljine. The house has an area of 500m2, and …
€820,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
6
ID 994 Продаётся дом с участком и гаражом в центре Игало. Это одна из лучших локаций:…
€840,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
3
571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
2
2
105 м²
2
Renovated stone house for sale in Lushtica, Djurashevichi. The area of the house is 105…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
136 м²
NUM 5589 Charming three-storey townhouse with stunning sea views in Herceg Novi …
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каменари, Черногория
5
2
118 м²
Продажа виллы у моря в Черногории с тремя спальнями в поселке Каменари в Боко-Которской бухт…
€290,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 3 комнаты
Зеленика, Черногория
3
107 м²
Одноэтажная вилла с бассейном рядом с Херцег Нови. Площадь дома 107 м2. Площадь участка 550 …
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 1 спальня
Дженовичи, Черногория
1
1
134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
2
137 м²
Вилла имеет 2 уровня и крышу, которые можно использовать в качестве террасы. На первом уровн…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
4
ID 959 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€700,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 4 спальни
Топла, Черногория
4
ID 958 Продается дом в Херцег Нови в районе Топла Между теннисными кортами выходит на …
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 2 спальни
Ратишевина, Черногория
2
ID 945 Продается дом с бассейном в районе Ратисевина, Херцег Нови в 3 километрах от мо…
€258,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 5 спален
Дженовичи, Черногория
5
200 м²
Идеальный вариант для жизни и инвестиций. Местоположение: Херцег-Нови, Баошичи, первая линия…
€470,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 2 спальни
Мойдеж, Черногория
2
90 м²
NUM 5077 This charming house in Moydezh offers the perfect combination of space, comfort …
€133,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5
203 м²
Продаётся часть дома на Поди с участком. 2 этажа: нижний с гаражом и паркингом на несколько…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
7
ID 896 Продается дом в Херцег Нови. Херцег Нови, район Зеленика в 200 метрах от остано…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
6
4
268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
€440,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Српски
Дом 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
3
92 м²
Продаются два дома в Топла-3, с участком 350 м2. Находится в уютном месте, окружённым лесом …
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Херцег-Нови, Черногория
4
2
180 м²
Эксклюзивный Дом на первой линии моря,расположен в Савине (Герцег-Нови), его площадь 180 ква…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
4
3
282 м²
2
Продажа – новая вилла с прекрасным видом на море, Жанице, Герцег-Нови. Площадь виллы сост…
€765,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
4
260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Топла, Черногория
2
100 м²
Описание Бока Которская Бухта, Херцег Нови, район Топла. Квартира с двумя спальнями с ви…
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Zelenika-Kuti, Черногория
5
227 м²
Описание Бока Которская бухта, город Херцег Нови, район Зеленика. Четырёх этажный дом с …
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Баошичи, Черногория
4
200 м²
Описание Бока Которский залив, район Баошичи. Дом с четырьмя спальнями Расстояние до мо…
€470,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
6
5
200 м²
3
Д11-024. Трехэтажный дом в Зеленике на хорошем местеПродается - Дом с большим двором в Зелен…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
Мелинье, Черногория
6
5
436 м²
Д11-025. Отель с 11 апартаментами для продажи в МелджинеПродается - 11 полностью меблированн…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Zelenika-Kuti, Черногория
5
2
267 м²
2
Д11-026. Вилла с бассейном на продажу в Кумборе Продается - Удивительная вилла, расположенна…
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL