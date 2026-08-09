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Дома в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
152
Луштица
63
Кумбор
38
Portonovi
27
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405 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Provodina, Черногория
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Вилла 5 комнат
Provodina, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Количество этажей 4
!!! Это единственный листинг на эту недвижимость, который поступает непосредственно от владе…
$907,532
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Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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TekceTekce
Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 232 м²
Прекрасное закрытое сообщество из одиннадцати вилл, обеспечивающее круглогодичный комфорт и …
$1,50 млн
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 400 м²
Bay View Village - это небольшой роскошный комплекс, расположенный на склоне холма в Звинье,…
$1,36 млн
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Дом в Херцег-Нови, Черногория
Дом
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 165 м²
Комплекс состоит из 8 трехкомнатных вилл в современном стиле, от 165 м2 до 179 м2, с очень ф…
$670,542
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается аутентичный каменный дом площадью 107 м², расположенный на участке 305 м² в живопи…
$208,035
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Monteonline
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивный комплекс из 12 сказочных вилл на продажу в живописной деревне Кумбор, всего в д…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Современная вилла с ландшафтным садом расположена в тихой деревне Дженовичи, в окружении пыш…
$1,50 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Расположенная в спокойной обстановке на склоне холма всего в 6 км от Старого города Херцег-Н…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Дом на продажу в Биеле, Херцег-Нови - 162 м2Просторный семейный дом доступен для продажи в Б…
$339,414
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная вилла на набережной предлагается для продажи, расположенная в первом ряду у бер…
$4,39 млн
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Захватывающая каменная вилла Seafront с частным причалом - Rose, Lustica Peninsula Living Ar…
$2,08 млн
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Дом 7 спален в Дженовичи, Черногория
Дом 7 спален
Дженовичи, Черногория
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Вилла на продажу в Đenovići, Herceg Novi - 280 м2Просторная вилла доступна для продажи в Дже…
$1,03 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная продажа - Luxury VILLA с приватным печом, MIRIŠTE (LUŠTICA) Расположенная в о…
$4,39 млн
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Дом 2 спальни в Луштица, Черногория
Дом 2 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Дом расположен на двух уровнях, каждый из которых состоит из одной спальной квартиры. Дом тр…
$242,782
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Дом 4 спальни в Луштица, Черногория
Дом 4 спальни
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом на продажу в Роуз, Херцег-Нови - 260 м2Очаровательный семейный дом доступен для продажи …
$1,82 млн
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Вилла 8 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 8 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
Этаж 2/2
Представляем вашему вниманию новую роскошную виллу на полуострове Луштица - оазис уединения …
$3,48 млн
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VALUE.ONE
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость на продажу с тремя завершенными домами в Херцег-Нови, расположенная в поселке В…
$425,371
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 492 м²
Продаются два красивых участка общей площадью 985 м2 в солнечной деревне Мркови, на полуостр…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в , Черногория
Дом 5 спален
, Черногория
Количество спален 5
Площадь 96 м²
Продается - уникальная набережная с прямым выходом к морю, расположенная в тихой деревне Дже…
$581,312
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Дом 6 комнат в Manastirska, Черногория
Дом 6 комнат
Manastirska, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ПРОДАЖА — КРАСИВЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Топла, Херцег-Нови ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИС…
$337,447
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Дом 11 спален в Игало, Черногория
Дом 11 спален
Игало, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Этаж 3
Этот просторный и полностью меблированный дом представляет собой исключительную возможность …
$871,967
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла в Херцег-Нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для п…
$2,32 млн
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Дом в Кумбор, Черногория
Дом
Кумбор, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
D9-1158. Вилла на первой линии с панорамным видом на море. Продается двухэтажная вилла, расп…
$857,497
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Red Feniks Montenegro
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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