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Дома с террасой в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
120
Lustica
63
Кумбор
45
Portonovi
37
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51 объект найдено
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Трехэтажный дом площадью 300 м2 в замечательном, живописном местечке Дженовичи. Планировка д…
$508,808
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
$3,37 млн
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Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Поди. Одноэтажный дом с двумя спальнями Расстояние до моря 700м. Вид на…
$203,640
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
$1,36 млн
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается уютный домик в Герцег Нови, расположеный на берегу Бока-Которского залива.Общая пл…
$493,232
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Дом 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Просторный дом в Герцег Нови.Дом площадью 196 м2 на участке 230 м2 находится в 500 метрах от…
$259,596
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Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Новая современная вилла 227 кв. м на участке 500 кв. м в Герцег Нови с панорамным видом на Б…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря 400м…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Игало, Черногория
Дом 4 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, район Дреновик . Легализированный дом с четырьмя спальнями Расстояние…
$115,967
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Вилла 6 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в тихом местечке Дженовичи.   Вилла располагает бассейном 4х11м, установлено…
$1,41 млн
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Дом 1 спальня в Trebesin, Черногория
Дом 1 спальня
Trebesin, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Новый дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. Вид на…
$180,059
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продаётся великолепная вилла в посёлке Дженовичи, в непосредственной близости от комплекса П…
$778,787
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Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
ID 1447 🏰 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В PORTO NOVI – АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА РОСКОШИ 📍 Локация: Хер…
$6,31 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 7 спален в Зеленика, Черногория
Дом 7 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 7
Площадь 228 м²
Продается новый трехэтажный дом в Зеленике, в 350 метрах от моря. На территории есть сад с …
$778,787
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Продается роскошная вилла в Херцег-Нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для п…
$2,08 млн
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Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Дом с восхитительным видом на море. А так как это дом в Черногории то еще и на горы.Он наход…
$477,656
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Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новый двухэтажный дом с видом на море в Крашичи, на полуострове Луштица, около 12 …
$342,666
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Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Продается двухэтажный дом с 5 спальнями (или 2 апартамента).Новый современный дом в местечке…
$342,666
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Бока Которская бухта, Херцег Нови, район Савина. Новый дом класса люкс на первой линии у мор…
$1,03 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
$1,56 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
ID 1451 🏘 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В PORTO NOVI – ВЕНЕЦИАНСКИЙ ШАРМ В ЧЕРНОГОРИИ 📍 Локация: Х…
$1,98 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла на берегу моряНе полуострове Луштица, в тихой бухте Весло, продается каменный домик об…
$441,313
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
$2,60 млн
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Дом 7 комнат в Kuti, Черногория
Дом 7 комнат
Kuti, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
ID-2009 Трехэтажный дом в поселке Кути, недалеко от Херцег Нови Продается трехэтажный …
$231,022
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Округ Херцег Нови, полуостров Луштица, район Беговичи. Двухэтажный дом с тремя спальнями Ра…
$402,013
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Дом 5 спален в Биела, Черногория
Дом 5 спален
Биела, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается просторный дом в Биеле, район Херцег Нови. Дом общей площадью 200 м2, расположен н…
$301,131
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Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$217,834
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Дом 2 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Продается современный дом в поселке Зеленика, пригороде Герцег Нови. Дом полностью меблирова…
$404,969
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Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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