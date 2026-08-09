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Дуплексы в Общине Херцег-Нови, Черногория

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Баошичи, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается красивая трехкомнатная двухместная квартира 100 м2 с потрясающим видом на море - Б…
$306,313
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Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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