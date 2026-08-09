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Виллы в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
77
Луштица
41
Кумбор
22
Portonovi
19
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192 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Provodina, Черногория
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Вилла 5 комнат
Provodina, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Количество этажей 4
!!! Это единственный листинг на эту недвижимость, который поступает непосредственно от владе…
$907,532
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Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается аутентичный каменный дом площадью 107 м², расположенный на участке 305 м² в живопи…
$208,035
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Monteonline
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На продажу предлагается эксклюзивная вилла с видом на море, расположенная во втором ряду от …
$3,46 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная вилла на набережной предлагается для продажи, расположенная в первом ряду у бер…
$4,39 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Эксклюзивная продажа - Luxury VILLA с приватным печом, MIRIŠTE (LUŠTICA) Расположенная в о…
$4,39 млн
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Вилла 8 комнат в Луштица, Черногория
Вилла 8 комнат
Луштица, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
Этаж 2/2
Представляем вашему вниманию новую роскошную виллу на полуострове Луштица - оазис уединения …
$3,48 млн
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VALUE.ONE
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 492 м²
Продаются два красивых участка общей площадью 985 м2 в солнечной деревне Мркови, на полуостр…
Цена по запросу
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла в Херцег-Нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для п…
$2,32 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Мы представляем вам престижную виллу G-1C1-V1, расположенную в элитном поместье THE PEAKS – …
$4,69 млн
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Херцег Нови, район Кумбор. Новый  жилой комплекс из шести домов Покупатель освобождён от уп…
$203,644
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вашему вниманию престижную виллу G-1C1-V5, расположенную в элитном поселке THE …
$4,85 млн
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Херцег Нови, район Кумбор. Новый  жилой комплекс из шести домов Покупатель освобождён от уп…
$188,516
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 611 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеЭта вилла расположена в Герцег-Нови, в 7 км от центра города. Море и пляж нах…
$8,14 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается уютный одноэтажный дом в живописном Герцег-Нови, в районе Биела. Этот дом, общей п…
$314,375
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Вилла 4 комнаты в Ultramarine Street, Черногория
Вилла 4 комнаты
Ultramarine Street, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Просторная вилла с джакузи на крыше — Village Residences в роскошном комплексе Портонови, Ку…
$3,14 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Прекрасно отреставрированный традиционный каменный дом, которому 400 лет, расположен всего в…
$472,139
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Вилла 4 комнаты в Камено, Черногория
Вилла 4 комнаты
Камено, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$4,04 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,24 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Durici, Черногория
Вилла
Durici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Количе…
$337,468
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
$1,50 млн
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Херцег Нови, район Кумбор. Новый  жилой комплекс из шести домов Покупатель освобождён от уп…
$203,644
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Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/2
Таунхаус с 3 спальнями в закрытом комплексе в Кумборе над проектом Portonovi. Это современны…
$1,16 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Одноэтажная вилла в клубном посёлке Площадь виллы 240 кв.м: - три спальни с ванными комната…
$1,50 млн
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Вилла в Lusticka, Черногория
Вилла
Lusticka, Черногория
$1,12 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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