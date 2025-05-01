Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
120
Lustica
63
Кумбор
45
Portonovi
37
Показать больше
39 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Игало, Черногория
Дом 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа Игало 3687. Продаётся двухэтажный дом в Игало, район Херцег Нови. В доме 4 комнаты +…
$147,660
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
На продажу большой дом в деревне Мердари (Луштица), расположенной между городом Радовичи и з…
$178,823
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
$1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продажа: Вилла с видом на море в Боко-Которском заливе, в Черногории. Дом расположен в …
$401,358
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Josice, Черногория
Дом 3 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом на берегу моря, в Каменари, Херцег-Нови. Уютный дом с великолепным видом на…
$263,923
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Дом  в Боко-Которской Бухте, в городе Херцег-Нови. Дом, площадью 295 м2, в трех уровнях.…
$292,883
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Деревня Lucici - это частное поместье с любовью восстановленными каменными домами с оздорови…
$367,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Дженовичи, Черногория
Дом 5 спален
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Уникальная Вилла с Великолепным Видом в Боко-Которской Бухте: Жилая Роскошь в Единственном Э…
$1,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Продажа: Дом с видом на море в Боко-Которском заливе в Черногории Дом расположен в курорт…
$401,358
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 8 комнат в Lustica, Черногория
Дом 8 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продажа Луштица № 2647. Продаётся дом в Луштице. 3 гостиные комнаты (на каждом этаже по одно…
$425,342
Оставить заявку
Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продажа: Дом с бассейном в Боко-Которском заливе в Герцег Нови Площадь дома 400 м2, …
$488,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Суторина, Черногория
Дом 5 спален
Суторина, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Элегантный дом находится в районе Суторина в удалении от города, на лоне природы.  С про…
$465,317
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Provodina, Черногория
Дом 4 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Количество этажей 2
A 4 bedroom hilltop villa is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and sur…
$1,18 млн
Оставить заявку
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Предлагаем на продажу современный дом на Луштице, Понта Весло площадью 268 на участке 324. Л…
$434,146
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
$224,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
ID 1975 Продается новый 3-этажный дом с бассейном в районе Жвинье, Херцег Нови. Этот о…
$938,438
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 4 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Вилла площадью 420 м2 с панорамными видами на море расположена в 320 метрах от магистрали и …
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Зеленика, Черногория
Дом 5 комнат
Зеленика, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
$243,963
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 комнат в Podi, Черногория
Дом 5 комнат
Podi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Очаровательный дом с видом на море в Поди — на продажу   Этот прекрасно отремонтирован…
$208,402
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дом 5 комнат в Суторина, Черногория
Дом 5 комнат
Суторина, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Продажа Херцег нови № Продается часть дом 2 этажа с видом на горы, среди зелени бамбука и ки…
$140,182
Оставить заявку
Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Lustica, Черногория
Дом 6 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Просторная трехэтажная вилла с бассейном в тихом районе полуострова Луштица! Площадь дома…
$313,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти