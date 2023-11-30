Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Ratisevina-Suscepan-Trebesin
  5. Дома

Дома в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Ратишевина, Черногория
Дом 2 спальни
Ратишевина, Черногория
Количество спален 2
ID 945 Продается дом с бассейном в районе Ратисевина, Херцег Нови в 3 километрах от мо…
€258,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Trebesin, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Trebesin, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Д7-010. Дом с видом на море с бассейном в Требесине, Герцег НовиПродается! Красивый дом с п…
€398,000
Оставить заявку
Дом с видом на море в Сушчепан, Черногория
Дом с видом на море
Сушчепан, Черногория
D5-1043. Строящийся дом СусепанПродается строящийся дом в Суспекане.  Участок 408м2. 
€95,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти