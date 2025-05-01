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Дома с видом на море в Общине Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
120
Lustica
63
Кумбор
45
Portonovi
37
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130 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Игало, Черногория
Дом 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа Игало 3687. Продаётся двухэтажный дом в Игало, район Херцег Нови. В доме 4 комнаты +…
$147,660
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
$1,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
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First Realty
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Дом 4 комнаты в Lustica, Черногория
Дом 4 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Д11-056. Дом с панорамным видом на море в ЛуштицеОчаровательный дом с потрясающим видом на м…
$122,917
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Red Feniks Montenegro
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Дом 6 спален в Зеленика, Черногория
Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01 млн
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Дом 4 комнаты в Сасовичи, Черногория
Дом 4 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
D7-013. Уютный дом с видом на море в Зеленике Херцег НовиПродается Дом с видом на море в Зел…
$394,537
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Современный дом на Луштице, Понта Весло – это лучшее предложение недвижимости в этом экологи…
$472,412
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Monteonline
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Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается дом в Тиватской Ривьере, в поселке Луштица. Плошадь дома составляет 300 м2, распол…
$311,515
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Дом 6 комнат в Josice, Черногория
Дом 6 комнат
Josice, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
D11-025. Дом на первой линии моряПродается полностью отремонтированный дом на первой линии м…
$574,569
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Red Feniks Montenegro
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Дом 4 комнаты в Зеленика, Черногория
Дом 4 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Д11-013. Роскошные виллы недалеко от ПортоНовиПродажа - Роскошные виллы, расположенные недал…
$1,51 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 2 спальни в Podi, Черногория
Дом 2 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Херцег Нови, район Поди. Одноэтажный дом с двумя спальнями Расстояние до моря 700м. Вид на…
$203,640
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Дом 4 комнаты в Podi, Черногория
Дом 4 комнаты
Podi, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Д7-009. Продается дом в ПодиПродается недостроенный дом в селе Поди, Герцег-Нови. Площадь д…
$156,439
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
$414,066
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Дом 2 спальни в Дженовичи, Черногория
Дом 2 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продается часть дома всего в 50 метрах от моря в Дженовичи. Имеет отдельный вход и собственн…
$373,818
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Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
$1,63 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивый дом предлагается к продаже в Герцег- Нови. Дом располагается в спокойном районе, не…
$259,596
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Дом 5 комнат в Lustica, Черногория
Дом 5 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
D4-389. Modern villa in Lustica For sale, a recently renovated, stylishly decorated villa wi…
$553,806
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 комнат в Kuti, Черногория
Дом 5 комнат
Kuti, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
А11-010. Дом с бассейном и удивительным видом на море Двухэтажный дом с прекрасным видом на …
$509,643
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Red Feniks Montenegro
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Дом 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта,  Херцег Нови, район Топла-3. Двухэтажный дом. Расстояние до моря 400м…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продажа: Вилла с видом на море в Боко-Которском заливе, в Черногории. Дом расположен в …
$401,358
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
Д7-004. Роскошная вилла на заливе, Биела, Герцег-Новидля продажи   вилла в тихом и популярно…
$2,18 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 350 м²
Дженовичи Херцег Нови- вилла с бассейном и видом на море; Площадь виллы: 350м2; Площадь уч…
$1,36 млн
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Montesale
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Дом 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Дом 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
D11-063. Роскошные виллы с удивительным видом с видом на PortoNoviПродается 12 вилл, располо…
$974,349
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
A spacious newly built luxury villa is located in the quiet village of Đenovići, near the po…
$1,39 млн
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Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в Баошичи, пригород Герцег Нови. Это новый дом, построенный с полным комплектом …
$292,406
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 3 комнаты в Josice, Черногория
Дом 3 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом на берегу моря, в Каменари, Херцег-Нови. Уютный дом с великолепным видом на…
$263,923
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Vector Estate Montenegro
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Дуплекс 3 спальни в Provodina, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Provodina, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Дом 1 спальня в Trebesin, Черногория
Дом 1 спальня
Trebesin, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Новый дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. Вид на…
$180,059
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Дом 4 комнаты в Josice, Черногория
Дом 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Просторный трехэтажный дом для семейного отдыха на 1 линии моря в пос. Каменари со своим ухо…
$521,564
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Херцег-Нови

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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