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Квартиры в Seoce, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Seoce, Черногория
Квартира 2 спальни
Seoce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3
Продается трехкомнатная квартира, расположенная в новом жилом комплексе в тихом пригороде Бу…
$169,471
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Seoce, Черногория
Квартира 2 комнаты
Seoce, Черногория
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Новая просторная и светлая квартира с 2 спальнями и большой видовой террасой в комплексе с б…
$167,671
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Квартира 2 комнаты в Seoce, Черногория
Квартира 2 комнаты
Seoce, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 м2 с двумя отдельными спальнями в местечке Сеоце, Будва. Квар…
$133,835
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Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Seoce, Черногория

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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