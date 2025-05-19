LOYO & BONDAR
один из самых быстрорастущих застройщиков с более чем 15-летним опытом в строительстве. С 2019 года компания активно развивает проекты на Бали, предлагая высокое качество и европейские стандарты.
Проекты и деятельность
Ключевые проекты:
Спектр услуг:
1. Проектирование и архитектура:
- Разработка индивидуальных дизайн-проектов
- Создание архитектурных и инженерных решений с учётом всех требований клиента
- Визуализация и моделирование проектов
2. Строительство и ремонт:
- Полный цикл строительных работ, от фундамента до внутренней отделки
- Ремонт и реконструкция объектов недвижимости
- Контроль за строительством и технический надзор
3. Интерьерный дизайн и меблировка:
- Подбор и поставка мебели и аксессуаров
- Дизайн интерьера, соответствующий последним тенденциям
- Услуги по декорированию помещений
4. Юридическое сопровождение:
- Полное юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- Консультации по вопросам открытия компании и получения рабочих виз
- Подготовка и проверка всех необходимых документов
5. Управление недвижимостью:
- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Услуги по управлению арендой и обслуживанию объектов
- Организация и контроль за эксплуатацией недвижимости