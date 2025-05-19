Услуги

Спектр услуг:

1. Проектирование и архитектура:

- Разработка индивидуальных дизайн-проектов

- Создание архитектурных и инженерных решений с учётом всех требований клиента

- Визуализация и моделирование проектов

2. Строительство и ремонт:

- Полный цикл строительных работ, от фундамента до внутренней отделки

- Ремонт и реконструкция объектов недвижимости

- Контроль за строительством и технический надзор

3. Интерьерный дизайн и меблировка:

- Подбор и поставка мебели и аксессуаров

- Дизайн интерьера, соответствующий последним тенденциям

- Услуги по декорированию помещений

4. Юридическое сопровождение:

- Полное юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

- Консультации по вопросам открытия компании и получения рабочих виз

- Подготовка и проверка всех необходимых документов

5. Управление недвижимостью:

- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи

- Услуги по управлению арендой и обслуживанию объектов

- Организация и контроль за эксплуатацией недвижимости