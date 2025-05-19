  1. Realting.com
LOYO & BONDAR

Индонезия, Lodtunduh
;
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
2 года 2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
loyo-development.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
О застройщике

LOYO & BONDAR
один из самых быстрорастущих застройщиков с более чем 15-летним опытом в строительстве. С 2019 года компания активно развивает проекты на Бали, предлагая высокое качество и европейские стандарты.

Проекты и деятельность

  • 32 150 кв. м недвижимости.
  • 10 проектов в активной стройке.

Ключевые проекты:

  • PANDAWA DREAM
  • PANDAWA HILLS 
  • Melasti Arcade
  • Melasti Dream Residence
  • XO PROJECT PANDAWA
  • XO CANGGU
  • U Villas I и II
  • Jungle Flowers Villas Ubud
Услуги

Спектр услуг:

1. Проектирование и архитектура:

- Разработка индивидуальных дизайн-проектов
- Создание архитектурных и инженерных решений с учётом всех требований клиента
- Визуализация и моделирование проектов

2. Строительство и ремонт:

- Полный цикл строительных работ, от фундамента до внутренней отделки
- Ремонт и реконструкция объектов недвижимости
- Контроль за строительством и технический надзор

3. Интерьерный дизайн и меблировка:

- Подбор и поставка мебели и аксессуаров
- Дизайн интерьера, соответствующий последним тенденциям
- Услуги по декорированию помещений

4. Юридическое сопровождение:

- Полное юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- Консультации по вопросам открытия компании и получения рабочих виз
- Подготовка и проверка всех необходимых документов

5. Управление недвижимостью:

- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Услуги по управлению арендой и обслуживанию объектов
- Организация и контроль за эксплуатацией недвижимости

Новостройки
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Показать все Вилла U Villas 1
Вилла U Villas 1
Кутух, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa Рассрочка: до 12 месяцев Сдача: декабрь 2024 года ROI: 17% 1. Описание: Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зон…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Показать все Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Убуд, Индонезия
от
$340,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 87–158 м²
2 объекта недвижимости 2
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Показать все Вилла Pandawa Dream
Вилла Pandawa Dream
Кутух, Индонезия
от
$188,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 50–87 м²
15 объектов недвижимости 15
Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!1. ОбъектыАпартаменты с одной спальней:- Площадь дома: 30,3 м2- Холлвей: 3,7 м2- Ванная комната: 3,4 м2- Спальня: 9,0 м2- Гостиная: 8,3 м2- Балкон: 5,9 м2Двухкомнатные квартиры:- Площадь дома: 45 м2- Х…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Вилла
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Показать все Вилла LOYO Villas
Вилла LOYO Villas
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 80–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе из 5 вилл - LOYO Villas Ubud, расположенном в самом сердце Бали, в Убуде. Это идеальное место для жизни и отдыха в окружении природы и культурных достопримечательностей. 1. Характеристики объекта …
Застройщик
LOYO & BONDAR
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Показать все Вилла Pandawa Hills
Вилла Pandawa Hills
Кутух, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 97–125 м²
2 объекта недвижимости 2
Pandawa Hills  Виллы и апартаменты с уникальнымприродным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ Полное юридическое сопровождение Внутренняя отделка и мебелирование Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи Проектирование и разработка дизайн прое…
Застройщик
LOYO & BONDAR
