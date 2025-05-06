Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
32
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
100
Municipal Unit of Loutraki Perachora
96
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
41
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
73 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$631,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Гефира, Греция
Квартира 1 комната
Гефира, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
$375,748
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$304,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным панорамным видом …
$376,777
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$304,686
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира площадью 45 кв.м. в стадии строительства в районе пляжа Лутраки. Предост…
$410,956
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$383,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
$193,093
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$583,432
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Новая квартира 52 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Уникальный шанс! - Квартира о…
$118,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$293,558
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
- Квартира 45 кв.м с ремонтом , полностью мебелирована , в 20 метрах от пляжа Лутраки. - Го…
$152,013
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Квартира на первой линии! - Ксилокастро Коринфии - В небольшом многоквартирном доме - Кв…
$99,649
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$203,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$293,401
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
$310,328
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Квартира площадью 55 кв. М на продажу в Лутраки, всего в 50 метрах от моря. Недвижимость пол…
$167,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
- Лутраки- квартира 42 кв.м за городом. - С потрясающим видом на море и горы. - Состоииз д…
$65,018
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Lampiri, Греция
Квартира 4 комнаты
Lampiri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$361,109
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$344,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 102 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$897,131
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$219,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровня…
$310,328
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти