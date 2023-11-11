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Квартиры в Лутракион, Греция

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€118,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€150,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€185,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€120,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€260,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€635,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€232,000
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