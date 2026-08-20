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Квартиры в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается квартира площадью 136 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на 2 ур…
$336,502
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$89,733
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Квартира 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$188,913
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$175,801
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Grekodom Development
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Квартира 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Bedro…
$419,532
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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