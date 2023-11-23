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Квартиры в Municipality of Aigialeia, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Dimitropoulo, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Dimitropoulo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€98,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Поровицкий пляж, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Поровицкий пляж, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
€101,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Aigialeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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