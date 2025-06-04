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Квартиры в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Катаволос, Греция
Квартира 3 спальни
Катаволос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$194,532
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Параметры недвижимости в Kassopaia Municipal Unit, Греция

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