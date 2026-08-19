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Квартиры в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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Кьятон
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$171,203
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Продаётся квартира площадью 50 кв.м в Киато, Коринфия, в отличном месте всего в 460 метрах о…
$65,282
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Sideris Real Estate
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Квартира в Кьятон, Греция
Квартира
Кьятон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на пятом…
$116,560
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$171,203
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
$425,055
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Sikyona

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на горы
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