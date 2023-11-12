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Квартиры в Municipal Unit of Sikyona, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Laliotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€156,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Sikyona, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€185,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€360,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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